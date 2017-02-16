Проводится общественное обсуждение программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской городской агломерации»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики уведомляет о проведении общественного обсуждения программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской городской агломерации» в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, об участии в проекте «Безопасные и качественные дороги» Глава республики Михаил Игнатьев говорил в своём Послании Государственному Совету. Всего за время реализации программы в Чувашии будет отремонтировано 506 км автомобильных дорог. Это позволит на 85 процентов уменьшить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Всего в этом году в Дорожном фонде республики предусмотрено более 5 миллиардов рублей, которые будут направлены на строительство и реконструкцию дорог в городах и сельской местности Чувашии.
Разработчик программы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.
Сроки проведения общественного обсуждения: с 6 февраля по 15 апреля 2017 года.
Замечания и предложения принимаются на e-mail: mintrans39@cap.ru.
Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
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