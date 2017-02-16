Когда рождаемость падает

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД НЕ ДОЛЖЕН СПАТЬ СПОКОЙНО

В последние лет десять руководство города Шумерля менялось чуть ли не ежегодно. Полтора года назад мэром стал отставной генерал Александр Зиновьев, сменив на этом посту отставного полицейского полковника Любовь Дмитриеву. Позавчера он отчитался перед горожанами о результатах своей деятельности.

Они не могут быть плохими, ведь все обязательства перед городом правительство постоянно выполняет, сказал, открывая встречу в Доме культуры «Восход», Глава республики Михаил Игнатьев. А с учетом прошлогоднего празднования 100-летнего юбилея помощь была особенно весомой.

Успехи в городе за минувший год, безусловно, есть. Докладывая о них, глава горадминистрации был не по-военному многословен. Выступление не раз прерывалось аплодисментами в зале. Иногда, правда, казалось, что хлопали по сценарию. Но в целом достижения не вызывали сомнений.

Шумерля в 2016 году стала лидером среди городских муниципалитетов Чувашии по объемам отгруженной промышленной продукции и вводу жилья с приростом на 52,4 проц. В городском бюджете на 5 проц. выросли поступления собственных доходов, хотя он исполнен с дефицитом более 16 млн. рублей. Средняя зарплата по городу составила 25,9 тыс. рублей, что выше, чем в целом по республике. А на ведущих промышленных предприятиях она более 37 тысяч.

Возобновило работу Шумерлинское хлебоприемное предприятие, запустили швейную фабрику и ряд других производств. Всего же в нынешнем году намечается создать более 260 новых рабочих мест, заверил сити-менеджер.

КСТАТИ

В 2017 году благодаря проектам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на благоустройство дворов города Шумерли будет направлено более 25 млн. рублей – это в пять раз больше, чем в 2016 году. На эти деньги будут благоустроены 50 дворовых территорий.

Говоря об успехах в промышленности, Александр Геннадьевич отметил ряд инвестпроектов, успешно реализуемых на местных комбинате автофургонов и заводе спецавтомобилей, явно зачтя это в актив горадминистрации. Но выступивший затем вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, курирующий Шумерлю в правительстве, немного «приземлил» мэра. Основная заслуга в реализации этих проектов все же самих предприятий, получающих хорошие оборонные заказы. Мэрии же следовало бы эффективней поработать в сфере малого и среднего бизнеса, где численность субъектов заметно снизилась. Эта вот сфера как раз ее…

Неодобрительно высказался министр и по поводу московских варягов-управленцев, рекрутируемых мэром в администрацию. А также упрекнул его в слабом взаимодействии с местным депутатским корпусом.

«Глава республики считает необходимым постоянно консультироваться с руководителями всех фракций парламента, а вы за полтора года встретились с депутатами только три раза», – обратился министр к главе горадминистрации.

В целом доклад мэра был выдержан в позитивно-оптимистичном ключе, местами даже радужном. Как сказал Александр Геннадьевич, во многих малых городах России «все идет не вверх, а вниз, а в Шумерле – только вверх». Наверное, в этом нет плохого – отцы города должны вселять в горожан оптимизм и веру в будущее.

Однако не сильно верилось, что в городе, перманентно числящемся в регионе одним из самых проблемных, за полтора года удалось решить все серьезнейшие вопросы, еще недавно ставившие Шумерлю на грань плачевных последствий. Мэр ничего не сказал об остающейся большой задолженности за потребленный газ, которая за 2016 год возросла на 23 проц., составив более 160 млн. рублей. В том числе 137 млн. – просроченная. До 112,7 млн. рублей увеличились долги за электроэнергию.

И узким местам здравоохранения в докладе тоже почти не нашлось места. Не случайно первым вопросом из зала после выступления мэра стала эта тема.

Горожанин отметил, что пройти бесплатную диагностику становится все трудней, приходится обращаться за платной, но это не всем по карману. Приходишь на прием к врачу, а тот вместо лечения начинает жаловаться на низкую зарплату… Этот момент прокомментировал Михаил Игнатьев, сказав, что зарплата у врачей все же не такая низкая, чего, видимо, не скажешь о профессиональной чести иных эскулапов. Прозвучали также вопросы, касающиеся водоснабжения, переселения из аварийного жилья.

Присутствие режиссерской руки чувствовалось и в групповом выражении благодарности. Директора сразу трех школ горячо благодарили Главу республики, а заодно – мэра, за отремонтированные здания. Михаил Васильевич заметил, что благодарности не нужно, ибо это прямая обязанность как его, так и мэра – следить за состоянием образовательной базы. К 2025 году в республике будет отремонтировано и реконструировано 32 школы, создано 16,5 тыс. школьных мест.

Но в Шумерле, может статься, снизится численность первоклашек. В 2016 году по сравнению с 2015-м в городе на 5,1 проц. упала рождаемость, тогда как смертность – лишь на 2,7 проц. По данным начальника городского ЗАГСа, за год родилось 333 ребенка – на 22 меньше, чем в 2015-м, а умерло 529 человек – на 19 меньше.

Демографические показатели являются одними из главных в оценке работы руководства муниципалитета, сказал Михаил Игнатьев. Они как бы подводят итог состояния и экономики, и социальной сферы. Тем досадней такие тревожные цифры на фоне демографии республики в целом, которая остается благополучной.

ДОСЛОВНО

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

– Демографические вопросы от качества медицинской помощи зависят на 15 процентов, все остальное определяет образ и качество жизни. Поручаю еще раз проработать вопрос обеспечения медицинской помощью и диагностическими услугами в шаговой доступности.

Вице-премьер – министр финансов Светлана Енилина представила информацию по основным параметрам бюджета муниципалитета, рассказала о потенциале роста собственных доходов городской казны. К неиспользуемым резервам она, в частности, отнесла взыскание задолженности за аренду муниципального имущества, борьбу с неформальной занятостью, повышение неналоговых доходов, постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимости.

МЕЖДУ ТЕМ

На встрече были обсуждены и вопросы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Выяснилось, что на строительство многоквартирного дома в рамках программы в Шумерле может претендовать строительная организация, руководитель которой оказался причастен к срыву сроков ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в Козловском районе. Глава республики поручил разобраться в ситуации и дать правовую оценку деятельности данной организации, с тем, чтобы избежать срыва сроков выполнения программы.

Фото cap.ru

? Молодому журналисту-шумерлинцу интересны перспективы родного города, а значит, и его собственные.