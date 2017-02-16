Такой обидный штраф

Чебоксарский автогонщик Сергей Шалунов продолжает гонку за лидером в рамках розыгрыша ближневосточного монокубка Radical Middle East Cup, где он в прошлом сезоне уже завоевывал титул вице-чемпиона.
Очередной этап гоночной серии прошел в Абу-Даби, на автодроме «Яс Марина». Здесь состоялись два заезда в зачет монокубка, в первом из которых Сергей одержал победу над лидером Яни Хьерппе из Финляндии. Но тут же получил штраф в 30 секунд за то, что его техкоманда нарушила правила остановки гоночного болида под № 33 на пит-стопе (это обязательная техническая пауза для проверки общего состояния машины). И сразу был отброшен на четвертую позицию в итоговом протоколе данной гонки.
Следующую гонку чебоксарец завершил на втором месте, его он занимает и по результатам всех зачетных заездов. Следующие соревнования здесь намечены на март. «Мы продолжаем бороться за титул чемпиона!» – оптимистично написал Сергей Шалунов на своей страничке в социальных сетях.
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