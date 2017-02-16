Вот что значит «сделано в Чувашии»!

Крупнейший в Восточной Европе Московский международный форум ПРОДЭКСПО в очередной раз подтвердил высокое качество продукции ОАО «Букет Чувашии».

Именно эта, не имеющая аналогов в России международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства, как правило, в начале каждого года задает тон отечественным специалистам в данной отрасли. Она подсказывает, куда им двигаться дальше, на что в данный момент обратить особое внимание. И отрадно, что в лидерах здесь из года в год оказывается предприятие, работающее под знаменитым брендом «Букет Чувашии».

Достаточно лишь упомянуть, что за все годы проведения выставочных мероприятий «букетовцы» получили свыше 90 золотых медалей. Так строгое международное жюри неоднократно отмечало их отличные по качеству напитки. И на этот факт, конечно, обращали и продолжают обращать особое внимание деловые партнеры фирмы «Букет Чувашии», особенно в деле налаживания контактов с товаропроизводителями из нашей республики.

Вот и ныне по итогам 24-й по счету международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства диплома лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2017» и золотой медали ОАО «Букет Чувашии» удостоилось за пиво «Букет Чувашии», квас «Букет Чувашии «Зимний», безалкогольный напиток «Лимонад напиток солодовый «Травы-гранат».

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