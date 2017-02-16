Трудный путь в Сочи

ПРИШЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО СТАТЬ ЛУЧШИМ, НО И СОЧИНЕНИЕ НАПИСАТЬ

Десятиклассник шумерлинской гимназии № 8 Максим Егоров единственный от республики наблюдал собственными глазами первый в истории отечественного баскетбола матч «звезд» элитной спортивной лиги.

Спортивная баталия лучших российских баскетболистов против сборной играющих в лиге сильнейших иностранцев состоялась в Сочи, в ледовом дворце «Большой», в присутствии 10 тысяч зрителей. И для того чтобы попасть в их число, Максиму Егорову в сезоне 2015/2016 пришлось стать самым ценным игроком школьной баскетбольной лиги Чувашии. Затем пройти специальный отбор среди таких же, как он, лучших из лучших по всей России. Наконец, интересно и ярко написать сочинение на тему «Мой путь в баскетбол». И уже после этого получить приглашение в Сочи.

Организаторы, по словам Максима, устроили красочное шоу в лучших мировых баскетбольных традициях. «Игроки продемонстрировали обилие красивых моментов. Понравились и элементы шоу-концерта на этом спортивном празднике, разные конкурсы, выступления группы поддержки игроков», – вспоминает школьник.