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Газета помогла построить храм

Во вновь отстроенный храм Рождества Христова в Чутеево приходят верующие со всей округи. Фото cap.ru«Советская Чувашия» – моя самая любимая газета. Каждый свой новый день я начинаю с нее. Материалы в ней всегда актуальные и представляют большой интерес для читателей. Я, к примеру, всегда с удовольствием читаю статьи Леонида Никитина, Елены Зайцевой, Вячеслава Иванова.
В свое время газета помогла мне и моим односельчанам. Дело в том, что в феврале 2012 года на сельском сходе жители села Чутеево Янтиковского района решили заново отстроить храм Рождества Христова, закрытый в 1936 году, а затем и снесенный до основания. Для строительства нужны были деньги. Хотя сельчане и собрали, кто сколько может (я и сам внес месячную зарплату), но средств на покупку стройматериалов, аренду техники не хватало.
Тогда я обратился в редакцию «Советской Чувашии» с тем, чтобы в газете поместили мою заметку о начале строительства церкви. Такая информация под заголовком «Мы начали строить храм в родном селе» вскоре вышла. На наш призыв откликнулись земляки, проживающие в Чебоксарах и за пределами Чувашии. Они стали помогать не только деньгами, но и стройматериалами, техникой и даже рабочими руками. И дело у нас закипело. Кстати, строительство возглавил Леонид Бараматов – отец Леонид, настоятель нашей церкви.
Работа шла споро, а потом опять начались трудности. И тогда снова на помощь пришла «Советская Чувашия». Вторую заметку «Храм надо достроить» прочитали и другие наши земляки. Работы возобновились, и 7 февраля 2015 года состоялось торжественное открытие храма. Об этом в газете появилась информация «Мы построили храм в своем родном селе». Так вновь в Чутеево появилась церковь, где теперь регулярно проводятся службы. И я от имени всех односельчан выражаю огромную благодарность газете за то, что она не отворачивается от проблем своих читателей.
А напоследок хочу затронуть вот какой вопрос. В последнее время трудно стало приобрести вашу газету. На это жалуются и мои знакомые, ведь не все могут позволить себе оформить на нее подписку. «Советская Чувашия» продается не во всех киосках. Например, в газетном киоске, что напротив нового автовокзала по проспекту Мира, ее вообще не бывает. В микрорайоне «Пентагон», где я проживаю, тоже нет. Раньше у нас работали два киоска, где можно было купить не только газеты, но и бытовую мелочевку. А в начале прошлого года убрали оба киоска, и жители микрорайона, можно сказать, остались без газет – специально в центр даже за любимой газетой вряд ли кто поедет…

Валерий КУРАКИН,
подполковник внутренней службы в отставке

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16.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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