Актуальное в пенсионном законодательстве

СТАЖ – 8 ЛЕТ, БАЛЛОВ – 11,4

Для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла, напомнили в отделении Пенсионного фонда по Чувашии. Общеустановленный возраст выхода на пенсию при этом остается прежним. Это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Как мы уже не раз сообщали, новый порядок формирования пенсионных прав и расчета размеров страховой пенсии действует с 1 января 2015 года. Пенсионные права на будущую пенсию учитываются и накапливаются теперь на индивидуальном лицевом счете не в «условных рублях», как прежде, а в баллах (коэффициентах). При выходе на пенсию количество баллов за все годы суммируется и умножается на стоимость балла в году назначения пенсии. К этой сумме еще прибавится фиксированная выплата. Это и будет страховая пенсия.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26. Их получит тот, у кого официальная «белая» зарплата выше 70 тысяч рублей в месяц.

Согласно новым правилам, для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо иметь определенный страховой стаж (термин «непрерывный стаж» в новом формате отсутствует) и определенное количество заработанных пенсионных баллов (их количество зависит от стажа, официальной зарплаты, возраста выхода на пенсию). При этом предусмотрено поэтапное увеличение минимально требуемых баллов и стажа: последний показатель ежегодно увеличивается на 1 год, количество баллов – на 2,4. Действовать эти требования будут до 2025 года. Для назначения пенсии тогда будут необходимы 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов.

Отметив, что в текущем году выходящим на заслуженный отдых необходимо иметь не менее восьми лет стажа и пенсионный балл 11,4, в республиканском отделении подчеркивают: при несоблюдении этих требований пенсионного законодательства придется продолжать трудиться для назначения страховой пенсии, а социальная пенсия может быть назначена лишь при достижении 65 лет мужчинами и 60 лет женщинами.

Увеличить страховую пенсию по старости возможно, заработав так называемые премиальные коэффициенты. Они начисляются в случаях:

— если пенсионер временно отказался от получения пенсии на срок от 1 календарного года до 10 лет;

— если гражданин, имеющий право на досрочную пенсию или достигнувший установленного пенсионного возраста, не обратится за назначением пенсии, отложив подачу заявления на срок от 1 года до 10 лет.

Увеличиваются премиальные коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты за каждый год отсрочки.

Например, если человек обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36 проц., а страховая пенсия – на 45 проц.; если на 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая часть – в 2,32 раза.

Как рассказала на недавней пресс-конференции управляющий республиканским отделением ПФР Роза Кондратьева, в Чувашии есть граждане, которые посчитали возможным таким образом увеличить свой размер пенсии. Два человека в прошлом году отказались от получения пенсии, 102 человека не обратились за назначением.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, с февраля 2017 года составляет 78,28 рубля.

Кстати, узнать персональную информацию об уже имеющихся баллах и прогнозируемой пенсии можно на сайте отделения ПФР по республике, зайдя в «Личный кабинет». Есть там и раздел «Пенсионный калькулятор», где можно спланировать будущую пенсию.

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ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ИЩУТ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

В наступившем году опять не оправдались ожидания сельских пенсионеров – в феврале пенсии им проиндексировали на общих основаниях, хотя обещан был повышающий коэффициент к пенсиям.

Напомним, норма, устанавливающая для пенсий сельских жителей опережающие темпы роста, была запланирована Федеральным законом № 400 «О страховых пенсиях», принятым еще в 2013 году. Согласно ей с 1 января 2016 года предполагалось выплачивать гражданам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности, надбавку к пенсии в размере 25 проц. фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

Однако из-за сложной экономической ситуации действие нормы перенесли на 2017 год. А в конце прошлого года были вновь внесены поправки в законодательство, в соответствии с которыми повышение отложено до 1 января 2020 года.

По данным Минтруда РФ, бюджет таким образом сэкономит почти 55 млрд. рублей. Закон касается 1,2 млн. человек, отмечается в пояснительной записке к документу. При этом по итогам первого полугодия текущего года с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере, правительство должно представить в Госдуму конкретные предложения о дополнительных мерах социальной поддержки сельских пенсионеров.

По предварительным данным республиканского отделения ПФР, в Чувашской Республике проживают 74 тыс. неработающих пенсионеров, трудившихся в сельском хозяйстве.

СРОК СЛУЖБЫ

С текущего года введено возрастное новшество для государственных служащих. Как уже рассказывала наша газета («Чиновникам повысили пенсионный возраст», номер от 11 января), с 1 января 2017 года действует повышенный пенсионный возраст, который ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Так, нынче женщины-чиновницы будут выходить на пенсию в 55 лет и 6 месяцев, а мужчины-чиновники – в 60 лет 6 месяцев.

Данная норма, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, касается только работающих госслужащих. Как только гражданин освобождается от замещаемой должности, ее положения перестают к нему применяться, и он может рассчитывать на страховую пенсию с учетом общеустановленных возрастных критериев.

Допустим, государственный служащий (мужчина) 01.03.1957 года рождения достигает возраста 60 лет 1 марта 2017 года. Страховая пенсия по старости может быть назначена только по достижении возраста 60 лет и 6 месяцев, то есть право на пенсию у него наступает 1 августа 2017 года. Если данный гражданин, достигнув 60-летнего возраста, примет решение оставить государственную гражданскую службу 1 марта 2017 года, то сразу же после увольнения он вправе обратиться за назначением страховой пенсии по старости. Она будет назначена со дня обращения.

Если гражданин устраивается на гражданскую службу после назначения страховой пенсии, то выплата пенсии не прекращается.