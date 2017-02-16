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Главное, Спорт
Научились громить соперников

Недавно созданная в Чувашии регбийная команда ЧГУ уже взошла на первый свой призовой подиум.
В Нижнем Новгороде проходил фестиваль студенческого регби «Поволжье +», где спортивные дружины состязались друг с другом на заснеженном стадионе по правилам олимпийского регби-7 (названного так по количеству игроков в командах, именно в таких составах регбисты разыгрывают медали на летних Олимпиадах).
В результате команда из Чувашии на пути к медалям сумела дважды разгромить соперников из Йошкар-Олы (со счетом 26:0) и Владимира (22:0). Но оступилась на сборной нижегородских вузов (5:19). В результате спортивные арбитры присудили команде ЧГУ третье призовое место.
«В апреле стартует первенство Приволжья по регби, и в процессе подготовки к нему сборная Чувашии, куда входят и парни из ЧГУ, на днях отправляется проводить тестовый матч в Марий Эл», – сообщил корреспонденту «Советской Чувашии» руководитель республиканской федерации этого вида спорта Артем Розанов.

Фото ФР ЧР
?  Всего в соревнованиях приняли участие шесть студенческих команд.

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Метки: Главное, Спорт, .

16.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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