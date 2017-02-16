От Алатыря до Ядрина

ЗА СЫНОВЕЙ ПЕРЕЖИВАЛИ…

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. Накануне годовщины вывода советских войск из Афганистана, которая отмечается в России 15 февраля, в деревне Татарские Тимяши чествовали родителей воинов-интернационалистов.

Сын Назири Сафиной Ильдан попал в Афганистан после окончания первого курса физико-математического факультета пединститута. Участвовал в боевых действиях в провинции Бадахшан. Был наводчиком-оператором БМП-2. На счастье матери спустя два года вернулся домой живым и здоровым с боевыми наградами. С медалями возвратился и сын участника Великой Отечественной войны Кашафа Галялетдинова. Илнур служил в провинциях Баглан, Саманган, в городе Баграме. Был гранатометчиком, пулеметчиком, снайпером. Дождалась сына и Масхудя Валеева – Марат служил на авиабазе города Шинданд.

Всего 239 парней из Батыревского района служили в Афганистане. Родители воинов-афганцев до сих пор вспоминают, как переживали за сыновей. «Не сравнить ни с чем, как слушала новости, читала газеты, молилась, чтобы сын вернулся домой живым…» – поделилась тяжелыми воспоминаниями одна из матерей. А ведь более ста семей Чувашии потеряли своих родных в той войне.

Фото all.culture.ru

? Около 6 тысяч жителей республики служили в Афганистане. Более ста человек погибли.

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ПТИЦАМ БУДЕТ УЮТНО

АЛАТЫРЬ. Юные экологи города взялись благоустроить места обитания зимующих птиц.

А для начала школьники и воспитанники детских садов под руководством своих наставников и родителей общими силами решили обеспечить пташек комфортабельным жильем и удобными птичьими столовыми.

Разных скворечников и кормушек, выполненных из пластиковых бутылок, фанеры и деревянных досок, украшенных резьбой и росписью, получилось очень много, так что городская администрация в благодарность заботливым любителям природы устроила большой праздник в детском парке «Сказка». Авторов лучших работ наградили грамотами.

Как отметила замглавы администрации города по социальным вопросам Вероника Исаева, с этого доброго праздника в Алатыре начался Год экологии. «Кормушки и скворечники вы делали вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками, и в этой работе вас объединяли идеи добра и милосердия, сострадания к тем, кто нуждается в помощи», – поблагодарила она юных горожан и их родителей. Новые птичьи домики теперь украшают парки и скверы города.

Фото cap.ru

? Больше всего домиков для пернатых друзей – в детском парке «Сказка». На время зимы это место стало центром помощи птицам.

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ОПАСНОСТЬ НА КРЫШЕ

ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН. Местных коммунальщиков призывают бороться с сосульками, не дожидаясь весны.

Администрация Шемуршинского района обратилась к руководителям управляющих компаний и других организаций с просьбой своевременно очищать крыши, водостоки, балконы многоквартирных жилых домов от снега, наледи и сосулек. Зима нынче снежная, стоит на улице потеплеть, как все это начнет падать с крыш вниз, что очень опасно для прохожих.

Первой на призыв районной администрации откликнулась управляющая компания «Жилкомсервис», сотрудники которой оперативно убрали снег, скопившийся на крышах многоквартирных домов, очистили от наледи и сосулек козырьки подъездов. Подключаются к работе и другие организации.

Кстати, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда не допускается скопление снега на кровле слоем более 30 см. А при оттепелях его следует сбрасывать и при меньшей толщине. За несвоевременное принятие мер по уборке снега и наледи с крыш многоквартирных домов предусмотрена административная ответственность.

Фото Ольги ЛЕБЕДЕВОЙ

? Если у вас на балконах, на козырьке подъезда висят сосульки или образовалась большая снежная шапка, позвоните в управляющую компанию или ТСЖ. Не стоит сбивать сосульки самим.

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ЗНАЮТ ТОЛК В БРОНЕТЕХНИКЕ

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. Танки, боевые машины, самолеты, корабли и винтовки «поселились» на днях в актовом зале администрации района. Парад самодельных макетов военной техники устроили здесь местные школьники.

В республике проходит месячник оборонно-массовой спортивной работы, в рамках которого для школьников проводят различные соревнования, уроки мужества, экскурсии в музеях боевой славы. Вот и решили сотрудники Комсомольского центра социального обслуживания населения организовать районный конкурс макетов боевой техники среди юных патриотов. Ребята делали свои модели из подручных материалов – коробок, пробок, пластиковых бутылок и даже конфет.

По словам жюри, представителей военкомата республики и местной администрации, все работы отличались друг от друга сложностью изготовления, оригинальностью, своей изюминкой. В номинациях «Танки и бронетехника» и «Военно-морской флот» победили ученики младших классов Комсомольской школы № 1, а воспитанники школы № 2 изготовили лучшие самолеты. 20 февраля в своих школах в торжественной обстановке победителей наградят грамотами и призами, а всех участников – благодарственными письмами.

Фото cap.ru

? В конкурсе макетов «Военная техника» принимали участие не только мальчики, но и девочки, также занявшие призовые места.

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