Лыжница покорила город, воспетый Пушкиным

Уроженка Чувашии, воспитанница республиканской спортшколы № 2 Кристина Кускова выиграла золотую медаль на XIII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале.

Соревнования проходят в Эрзуруме (Турция) – городе, который в свое время посетил и описал в своем произведении «Путешествие в Арзрум» поэт Александр Пушкин. Подопечной тренера Сергея Смирнова покорилась дистанция на 7,5 км в лыжной гонке свободным стилем. Кстати, днем раньше 16­летняя россиянка бежала также 5­километровку классическим стилем, где финишировала четвертой.

Впереди у спортсменки – спринт свободным стилем, а также (может быть) смешанная эстафета.