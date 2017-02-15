Лыжница покорила город, воспетый Пушкиным

Уроженка Чувашии, воспитанница республиканской спортшколы № 2 Кристина Кускова выиграла золотую медаль на XIII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале.
Соревнования проходят в Эрзуруме (Турция) – городе, который в свое время посетил и описал в своем произведении «Путешествие в Арзрум» поэт Александр Пушкин. Подопечной тренера Сергея Смирнова покорилась дистанция на 7,5 км в лыжной гонке свободным стилем. Кстати, днем раньше 16летняя россиянка бежала также 5километровку классическим стилем, где финишировала четвертой.
Впереди у спортсменки – спринт свободным стилем, а также (может быть) смешанная эстафета.
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