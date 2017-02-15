Главное Это в печать, а это в корзину… Когда журналисту приходится писать автобиографию, то в ней непременно красной строкой идет список средств массовой информации, в которых он публиковался в качестве автора. Я в журналистике с 1973 года, публиковался много, правда, не скажу, что список изданий обширен, но десяток-полтора наберется. Особенную гордость доставляет то, что впервые я напечатал заметку в 10-летнем возрасте в газете «Пионерская правда». Рубрика, под которой она была опубликована, тогда мне казалась обидной – «Нам пишут малыши», а таковым я себя не считал. Но слова из песни не выкинешь, да и газета та, к сожалению, не сохранилась.

А вот газета, в которой я публиковался долгие годы (и одно время даже ходил в ее штатных сотрудниках), «Советская Чувашия». Она небезосновательно считалась главной в республике, напечататься в ней было большой честью. А уж если твой материал имел резонанс – высший класс. На доску почета повесят и на планерке похвалят. И гонорар повышенный. А что еще автору надо.

Долгие годы я работал редактором многотиражной газеты «Строитель» строительного треста № 1. Он известен тем, что практически построил все промышленные предприятия Чебоксар, за исключением, правда, завода промтракторов. Моя маленькая газетка писала об этом грандиозном строительстве (а оно действительно было таковым). Отделу строительства «Советской Чувашии» отчаянно не хватало таких материалов, его заведующий Валентин Шишкин, ныне покойный, гонял меня по стройкам, как самый что ни на есть вышестоящий начальник. Справедливости ради отмечу, что тандем у нас сложился вполне благополучный. Опубликовали мы с ним значительное количество материалов.

Я писал о строительстве новых цехов агрегатного завода и производственного объединения имени Чапаева, как строились пивзавод и кондитерская фабрика, и о многом другом. Материалы попадали под строгое око завотделом Василия Подузова, царство ему небесное. Кое-что он «заворачивал» на доработку, кое-что шло в корзину, но отношения опять-таки складывались доброжелательные. Да и в целом, отмечу, обстановка в редакции была именно доброжелательной. Авторы были уважаемыми людьми, а не какими-нибудь надоедалами, как это нередко бывает в некоторых современных СМИ.

Маленькие заметки я тащил в отдел информации к Николаю Пейкову. Он их печатал через одну: эту в номер, а за эту просто спасибо. Такой вот своеобразный гонорар.

А еще я горжусь тем, что через «Советскую Чувашию» и с моей помощью республика узнала об одном очень интересном почине в строительстве. Дело в следующем. Сегодня мало кто помнит известного строителя, впоследствии депутата и политика Николая Травкина. Он внедрил на стройке так называемый бригадный подряд. Проще говоря, отказались от бригад бетонщиков, монтажников, отделочников и так далее. Теперь эти все специальности объединились в одной бригаде, которая взяла на себя обязательство сдать объект под ключ.

Первым за это дело взялись в стройтресте № 1, а точнее, в бригаде знаменитого бригадира-орденоносца Георгия Архипова. Почин в республике тогда сочли успешным, решили распространить его на стройплощадках. Закоперщиком этого дела стала, конечно, «Советская Чувашия» и я, скромный автор этого материала… Павел ГАЛОЧКИН, заслуженный работник культуры Чувашской Республики

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