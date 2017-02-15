Впечатлительных просят не переживать

Четыре подряд эффектных выигрыша на выезде позволили баскетболистам «Чебоксарских ястребов» закрепиться на втором месте в турнирной таблице национального чемпионата суперлиги-2.

Чебоксарцы переиграли московскую «Руну-Баскет» (82:71 и 76:73), а также магнитогорское «Динамо» (87:48 и 87:84). Теперь следующий соревновательный круг с их участием пройдет, согласно положению о турнире, в последних числах февраля в Тамбове в баталиях против местного БК «Тамбов», «Строителя» (Энгельс), «Динамо» (Ставрополь). Кто-то из впечатлительных болельщиков уже назвал эти противостояния «матчами смерти», ведь против двух первых из указанных здесь коллективов «ястребы» в нынешнем сезоне играют весьма тяжело.