Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике

Одной из главных тем заседания стал вопрос обеспечения своевременной выплаты заработной платы. Михаил Игнатьев подчеркнул, что Президентом России Владимиром Путиным решение этого вопроса обозначено в качестве одного из приоритетных для обеспечения интересов жителей страны. По состоянию на 1 января 2017 года, просроченная задолженность по заработной плате имелась в 6 организациях на сумму 66,4 млн рублей. В феврале удалось сократить до 16,5 млн рублей. При этом в организациях, финансируемых из бюджета Чувашской Республики, просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Глава республики призвал усилить совместную работу по надзору и контролю соблюдения законодательства об оплате труда, в том числе в части выплаты организациями-банкротами текущей заработной платы работникам. «Необходимо работать с оперативной информацией, прогнозировать ситуацию с тем, чтобы своевременно защитить права граждан. Если есть угрозы банкротства мы должны говорить об этом, встречаться в трудовых коллективах и минимизировать риски», — отметил Михаил Игнатьев.

На заседании подвели итоги 2016 года. Было отмечено, что комплексная работа позволяет принимать своевременные упреждающие меры по противодействию преступности, находить пути решения проблемных вопросов и сохранить стабильную общественно-политическую ситуацию. Так, по итогам 2016 года на территории республики зарегистрировано 13 836 преступлений, что на 11,8% меньше, чем в 2015 году.

Михаил Игнатьев затронул тему обеспечения соблюдения правопорядка во дворах жилых домов. По данным администрации города Чебоксары, в настоящее время только около 10% всех многоквартирных домов оснащены системами видеонаблюдения. Как рассказал глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, несмотря на то, что город готов устанавливать камеры на условиях софинансирования, жители не торопятся проявлять инициативу. «Необходимо понимать, что ответственность по охране личного имущества лежит прежде всего на самих гражданах. Металлические двери в подъездах все устанавливают за свой счет, но дверь не спасет от повреждений машину на стоянке во дворе. Я призываю жителей городов ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности своего имущества, своих детей. Системы видеонаблюдения во дворах это эффективная мера, в том числе и по предупреждению возможных правонарушений», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Также на совещании был затронут вопрос обеспечения законности при реализации алкоголя. По информации заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина, в 2016 году порядка 20 организаций, так называемых «разливаек», были лишены лицензий на продажу алкогольной продукции. Михаил Игнатьев потребовал применять к организациям, не соблюдающим требования закона, максимально возможные меры наказания.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики