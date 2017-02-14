В Чувашии ближайшие два дня будут идти снегопады. Это связано с тем, что погоду на Европейской территории России будет определять северный циклон, центр которого пройдет через Карелию, Нижегородскую область и спустится к низовьям Волги.

Во все регионы, которые окажутся на его пути, он принесет снегопады с метелями. В Чувашии наиболее сильные осадки ожидаются в Ядринском, Красночетайском, Шумерлинском и Порецком районах.

Минтранс Чувашии сообщает, что дорожные службы на территории Чувашской Республики работают в усиленном режиме.

По сообщению ЦУП КУ «Чувашупрдор», 14 февраля на зимнем содержании автомобильных дорог Чувашской Республики занято 359 единиц техники: на федеральных – 69, региональных – 115, муниципальных – 175.

Как работает снегоуборочная техника в г. Чебоксары (основных городских дорогах, во дворах, внутриквартальных территориях) можно посмотреть на интерактивной карте.

По сообщению Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Чувашский ЦГМС), на дорогах Чувашской Республики возможны снежные заносы, накат, гололедица.

Минтранс Чувашии напоминает, что ухудшение погодных условий требует от водителей повышенной бдительности на дороге, а также рекомендует соблюдать дистанцию и скоростной режим с учетом погодных условий, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах!

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики