Виктор ИКОННИКОВ, заместитель председателя правительства Архангельской области:
«Складываются очень хорошие связи между нашими предприятиями, в том числе в торговле в части поставок из Чувашии сельскохозяйственной и кондитерской продукции. Имеются поставки от ваших промышленных предприятий по линии спецодежды и электротехнической продукции. Все регионы волнует проблема, связанная с бытовыми отходами. Чувашия в ее решении продвинулась вперед. Я впечатлен и качеством, и организацией этой работы, здесь все на высоком уровне. В ходе реализации этого проекта в Архангельской области мы будем учитывать положительный опыт Чувашии».
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