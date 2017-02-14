Виктор ИКОННИКОВ, заместитель председателя правительства Архангельской области:

«Складываются очень хорошие связи между нашими предприятиями, в том числе в торговле в части поставок из Чувашии сельскохозяйственной и кондитерской продукции. Имеются поставки от ваших промышленных предприятий по линии спецодежды и электротехнической продукции. Все регионы волнует проблема, связанная с бытовыми отходами. Чувашия в ее решении продвинулась вперед. Я впечатлен и качеством, и организацией этой работы, здесь все на высоком уровне. В ходе реализации этого проекта в Архангельской области мы будем учитывать положительный опыт Чувашии».