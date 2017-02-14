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И снова выставка, и снова Гран-при

СЛАДКАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧЕБОКСАРСКИХ КОНДИТЕРОВ ЗАСЛУЖИЛА НАИВЫСШУЮ ОЦЕНКУ

Кондитерская фабрика «АККОНД» приняла участие в дегустационном конкурсе «Лучший продукт-2017» в рамках крупнейшей 24-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО».
Уже 18 лет фабрика является постоянным участником этой престижной выставки, проходившей, как обычно, в Москве. В огромном павильоне кондитерских изделий внимание посетителей – как действующих, так и потенциальных партнеров – надолго привлекал стенд «АККОНД», оформленный в европейском стиле.
Традиционно в рамках выставки проводился дегустационный смотр-конкурс «Лучший продукт». В этом году предприятие выдвинуло на рассмотрение независимой экспертной комиссии сразу несколько продуктов:
– «Птица дивная GOLD» – эксклюзивные сбивные конфеты, выпускаемые на основе 100% сливочного масла в натуральном шоколаде (с использованием какао-масла);
– «Ломтишка» глазированный – оригинальный бисквитный десерт с кремовой начинкой – любимое лакомство детей;
– «Бонифати» – оригинальный бисквитный десерт с нежнейшей кремовой начинкой и малиновым джемом (новинка 2016 года);
– «Фитси» мультизлаки и курага – батончики на основе натуральных злаков, в том числе, овсяных хлопьев, и кусочков кураги – идеальный перекус для тех, кто придерживается здорового образа жизни.
Жюри особенно выделило у представленных сладостей высокое качество по вкусовым показателям, оригинальность названия и современный дизайн. Продукция компании «АККОНД» удостоилась высшей награды – ГРАН-ПРИ конкурса. А еще организаторы отметили, что каждое утро, смотря программу «Утро России» в эфире телеканала «Россия 1» они видят коробку конфет «Птица дивная GOLD», которая действительно является эксклюзивной по качеству продукцией.
Сегодня продукция чебоксарской фабрики доставляется во все регионы страны, она широко представлена как в сети фирменных магазинов «АККОНД» по всей России, так и в региональных и федеральных сетях («Лента», «Ашан», «Метро», «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Магнит» и др.).
Отличительной чертой всей линейки продукции «АККОНД» среди остальных производителей кондитерских изделий является использование натурального сырья, а также эксклюзивность и высокое качество продуктов. Компания не останавливается на достигнутом – постоянно увеличивая производство, она готова к дальнейшему расширению ассортимента продукции и географии поставок.

Ольга ПАШИНА

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Метки: Главное, Статьи партнеров, .

14.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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