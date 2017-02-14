За победу – медаль с Чапаевым

Вторая Московская «Чапаевская лыжня» финишировала в парке «Сокольники».

Соревнования были посвящены 130-летию со дня рождения легендарного героя Гражданской войны и нашего земляка. Инициатором их проведения выступили Московская чувашская национально-культурная автономия и Полномочное представительство нашей республики при Президенте России. Почетным председателем организационного комитета лыжной гонки стал внук Василия Ивановича Аркадий Чапаев. Он пришел в Сокольники поддержать спортсменов вместе со своим внуком Александром.

Всего в «Чапаевской лыжне-2017» приняли участие до ста человек. Это не только наши земляки, но и жители Москвы, Московской области и даже далекого Сургута. Участников состязаний напутствовал полпред Чувашии при Президенте России Юрий Акиньшин. «Эти соревнования уже полюбились всем», – отметил он. Призовые места разыгрывались в десяти возрастных номинациях. Ну а лучшей наградой победителям гонки стали памятные медали с портретом Василия Ивановича Чапаева, полученные из рук его внука.