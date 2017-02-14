Помог избавиться от «автохлама»

В полицию обратился автовладелец с заявлением о пропаже автомобиля. Пока мужчины не было в городе, из двора по проспекту Мира в Чебоксарах исчезла его «Газель», которая находилась в нерабочем состоянии.
Просмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, оперативники установили, что машину увезли на эвакуаторе. Как объяснил полицейским водитель эвакуатора, к нему обратился молодой человек и попросил отвезти «хлам» на металлолом. При этом «клиент» показал договор купли-продажи на «Газель».
По копии паспорта, которую «хозяин» оставил в пункте приема металла, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний чебоксарец, не имеющий постоянного места работы. Он дал признательные показания – как оказалось, документ на машину он подделал. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Молодец, сдал бы еще газель, которая стоит без движения около нашего дома уже около 3-х лет.