Главное, Право Если в госакт закралась ошибка Закон о «дачной амнистии» позволяет оформить земельные участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года, в упрощенном порядке, то есть при наличии минимального пакета документов.

Сама процедура оформления трудностей не вызывает, однако препятствия могут возникнуть, если в правоустанавливающем документе допущена неточность. Например, когда в государственных актах, свидетельствах о праве на землю неверно указаны фамилия, имя или отчество правообладателя.

Граждане, сталкиваясь с такими ошибками, считают, что исправить их может регистрирующий орган. Мол, регистратор же видит, что, к примеру, в госакте проставлено отчество «Давидовна», а в паспорте – «Давыдовна», и может не обращать на это внимание, ведь все остальное совпадает.

Однако Росреестр не может вносить изменения в ранее выданные гражданам документы о праве на землю, пояснила начальник правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

Государственные акты, свидетельства, удостоверяющие право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей, выдавались в свое время исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции. И ошибки, допущенные в правоустанавливающих документах, могут быть исправлены только органами, их выдавшими.

Юридической основой для выдачи, например, госактов были постановления соответствующих глав администраций о приватизации земельных участков. Если в этом документе ошибок нет, то при наличии таковых в госакте (орфографических, технических), госрегистрация права собственности на земельный участок будет проведена. Постановления глав регистраторы запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Если же ошибка «проскочила» в постановлении и не может быть исправлена органом, выдавшим этот документ, то разрешить вопрос об исправлении неточностей можно в судебном порядке. Далее, при обращении гражданина за оформлением права на участок, судебное решение прилагается к государственному акту.

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