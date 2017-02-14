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В «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии
16:26 14.02.2017
Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
16:25 14.02.2017
В Чувашии 2 дня ожидаются снегопады. Дорожная техника работает в усиленном режиме
13:38 13.02.2017
С 22 по 26 февраля музей В.И. Чапаева в Чебоксарах можно будет посетить бесплатно
11:31 13.02.2017
В Чебоксарах отметили Всероссийский день зимних видов спорта
11:31 10.02.2017
Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта
11:14 10.02.2017
Чувашия получит аппараты искусственной вентиляции легких для детской паллиативной медицины
12:42 09.02.2017
Чувашский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
17:35 08.02.2017
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Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
14:38 08.02.2017
Девятиклассница из Чебоксар заняла первое место во Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева
13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
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Главное, Культура
Отдавая дань заслугам ученого

Двум тезкам, Георгию Федорову (слева) и народному писателю Чувашии Георгию Краснову всегда было что обсудить.Вечер памяти литературоведа, критика, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской Республики Георгия Федорова пройдет в Национальной библиотеке.
Георгий Федоров родился 10 февраля 1942 года в деревне Питушкино Шумерлинского района. По окончании пединститута имени И.Я. Яковлева работал в школах республики, институте гуманитарных наук, университете имени И.Н. Ульянова. За 40 лет педагогической деятельности им написано и опубликовано более 250 научных работ, монографии, учебники и учебные пособия для средней и высшей школ. Он также автор множества очерков, стихотворений, повестей. Один из самых известных сборников повестей – так называемый метафоричный эскиз «Ай, мăнтарăн, хир мулкачи» (У нас колесница одна).
В своих научных трудах литературовед основное внимание уделял художественному миру писателей второй половины XX века – Леонида Агакова, Федора Уяра, Юрия Скворцова, Федора Агивера и многих других. За свою подвижническую деятельность Георгий Федоров не раз был удостоен государственных наград. Среди них и Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, за монографию «Чувашская литература (1945–1985 гг.)» ему присуждена Государственная премия Чувашской Республики.
В декабре 2015 года Георгия Иосифовича не стало. Его дело продолжают соратники по перу, коллеги, ученики. Так, совсем недавно увидело свет литературоведческое исследование Георгия  Федорова «Образная семантика чувашской романистики. По произведениям Сергея Павлова».
Вечер памяти известного соотечественника состоится в актовом зале Национальной библиотеки 15 февраля в 14 часов.

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Метки: Главное, Культура, .

14.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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Вячеслав ИВАНОВ, журналист

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