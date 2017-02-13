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Лента новостей
С 22 по 26 февраля музей В.И. Чапаева в Чебоксарах можно будет посетить бесплатно

Такой подарок преподносит жителям и гостям г. Чебоксары один из банков Чувашии. Акция приурочена к 130-летия со дня рождения В.И. Чапаева и Дню защитника Отечества.

«Музеи и банки объединены общей идеей – искусством сохранять ценности. Василий Иванович Чапаев – самый знаменитый выходец из Чувашии. Его имя широко известно за пределами республики! Он – олицетворение настоящего защитника Отечества. Именно поэтому мы считаем, что в канун 23 февраля как можно больше людей должны прикоснуться к его истории», – отметил управляющий Чувашским отделением Сбербанка Юрий Бычковский. Он добавил, что перед проектом стоят и образовательные задачи: банк планирует привлечь молодежь в музеи и в целом повысить интерес молодого поколения к истории и культуре.

Экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью и деятельностью легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева, с участием чапаевской дивизии в сражениях Великой Отечественной войны. Здесь представлены уникальные экспонаты: пулеметная тачанка, оружие времен Гражданской войны, личные вещи боевых товарищей В.И. Чапаева

В мемориальном домике воссоздан интерьер русской крестьянской избы конца XIX в. В музейный комплекс входят сквер Чапаева, здание музея В.И. Чапаева, мемориальный дом Чапаевых, памятник В.И. Чапаеву, мемориальная стена с барельефами.

Время работы: 10.00–18.00.
Для организованных групп предусмотрена экскурсия по предварительно записи.
Телефон: (8352) 562-061.

Источник: Ленинский район г.Чебоксары

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Метки: Лента новостей, .

13.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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