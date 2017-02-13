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В Чебоксарах отметили Всероссийский день зимних видов спорта

В выходные Чувашия присоединилась к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта. В эти дни около 500 чебоксарцев и гостей столицы посетили различные мастер-классы, показательные выступления и соревнования.

Всероссийский день зимних видов спорта отмечают в регионах страны третий год подряд. Посвящен он проведению в Сочи ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

В Чебоксарах мероприятия в честь зимнего праздника проходили в течение двух дней – 11 и 12 февраля. Центральной площадкой стал стадион «Олимпийский». Здесь в воскресенье развернулись показательные выступления хоккеистов, фигуристов, мастер-классы по шорт-треку и автограф-сессия с игроками клуба «Чебоксары». В торжественном открытии праздника приняли участие министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков, президент Олимпийского совета республики Анатолий Николаев, депутат Госсовета Чувашии, чемпионка Олимпийских игр по спортивной ходьбе Елена Николаева, чемпионка мира по спортивной ходьбе Алина Иванова.

Руководитель спортивного ведомства поблагодарил всех участников Дня зимних видов спорта, отметив их оправданную любовь к активному и здоровому образу жизни. Также он напомнил, как в 2014 году вся страна с замиранием смотрела Олимпийские игры в Сочи, следила за выступлениями наших спортсменов, которые сумели взять командное «золото».

«Сегодня мы празднуем третью годовщину со дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Этот день останется у нас в памяти навсегда, потому что эти игры организовала Россия и организовала их на «отлично». Конечно, вспоминается выход сборной команды нашей страны на тожественное открытие Олимпиады и песня, которая звучала в тот момент – «Нас не догонят!». Я думаю, она знаковая, и мы, действительно, будем всегда впереди», – сказал Сергей Шелтуков.

Официальную часть завершил праздничный фейерверк, после которого началась дискотека на коньках и выступления спортсменов. Среди участников Дня зимних видов спорта можно было встретить чемпионов и призеров Олимпийских игр разных годов, факелоносцев, судей и волонтеров, принимавших участие в зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи.

Помимо стадиона «Олимпийский», зимний спортивный праздник проходил в горнолыжном центре «Вертикаль» г. Чебоксары, в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» и в республиканском Центре зимних видов спорта. Тут прошли соревнования по лыжным гонкам, хоккею, конькобежному и горнолыжному спорту.

Также 11 февраля во всех города и районах Чувашии прошли Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России-2017».

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

13.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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