Девушки рвут железо, как пластилин

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А ЧТО БУДЕТ ЛЕТОМ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ В ЧЕБОКСАРАХ?

Две спортсменки из Чувашии «застолбили» за собой право готовиться к крупным международным соревнованиям в составе сборной России по тяжелой атлетике.

Это подтвердил и только что завершившийся в Зеленодольске (Татарстан) Кубок России по данному виду спорта. По результатам соревнований представительница нашей республики Наталья Хлесткина одержала победу по сумме двоеборья в весовой категории до 58 кг, а ее подруга по команде Ирина Баймулкина финишировала второй в весе до 53 кг. Главный тренер сборной Чувашии Геннадий Иванов выступлением своих подопечных остался доволен. Особенно он порадовался за юную Ирину, которая «исполнила все, что должна была. Хотя какие-то технические ошибки конечно проявились. Но, думаю, мы поправим эту ситуацию».

Фактически еще юниорка по возрастным кондициям Ирина Баймулкина в своей весовой категории по сумме рывок плюс толчок подняла 174 килограмма (76 + 98). В свою очередь результат более опытной Натальи Хлесткиной – 204 кг (90 + 114). Ну, а по итогам Кубка России будет определен состав нашей национальной сборной на стартующий 1 апреля в Сплите (Хорватия) чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Правда, как заметил руководитель федерации легкой атлетики России Максим Агапитов, гарантий выступления нашей сборной на предстоящем европейском чемпионате сейчас нет. Поскольку, согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики, российские атлеты еще перед летней Олимпиадой-2016 были дисквалифицированы на год за многочисленные нарушения антидопинговых правил. «Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о дисквалификации еще не решен и находится в подвешенном состоянии. Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе», — цитирует Максима Агапитова агентство ТАСС.

Заметим также, что перед Кубком России в Зеленодольске проходило первенство страны по тяжелой атлетике среди спортсменов до 18 лет. Представительница Чувашии Алина Панкратова в категории до 48 кг по сумме двоеборья заняла третье место с результатом 120 кг (54 + 66). А ее более легкая (до 44 кг) подруга по команде Полина Андреева получила малую «бронзу» за толчок, покорив штангу весом 59 кг. Но в конечном итоге она остановилась на седьмом месте.

И еще, в дни проведения Кубка России в Зеленодольске побывал министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков. Он знакомился с организацией этих соревнований, которые, по словам того же Максима Агапитова, «прошли на уровне чемпионата Европы». А с 31 июля по 7 августа в Чебоксарах состоится чемпионат России по тяжелой атлетике. И, значит, удачный опыт соседей из Татарстана в этом деле нам тоже очень даже пригодится.

Уже известно, например, что предстоящий чемпионат страны в столице Чувашии будет проходить в региональном Центре развития велоспорта-маунтинбайка. «В последние годы в вашей республике вообще наблюдается серьезный подъем тяжелой атлетики. И у меня нет никаких сомнений в том, что наши будущие соревнования пройдут в Чувашии на высоком уровне», — уверен главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников.

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Метки: Главное, Спорт, .

10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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