Стал вторым среди первых

Первый в России международный турнир по самбо среди спортсменов – инвалидов по слуху финишировал в подмосковном Зеленограде. И среди его призеров оказался представитель Чувашии.

Подопечный тренера Александра Ясмакова (Чебоксарская спортивно-адаптивная школа) Анатолий Иванов удачно «разбавил» на соревнованиях целую команду московских самбистов. Он выступил в весовой категории свыше 90 кг и занял в итоге второе место. Первенствовал здесь киргизстанец Ильгиз Каналбек уулу. Всего на соревнованиях разыгрывались награды в семи категориях у мужчин и в семи – у женщин. А в числе победителей названы представители нашей страны, Киргизии, Монголии и Италии.