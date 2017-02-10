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    Главное, Криминал
    Жительница Чебоксар отдала почти три миллиона рублей за «изгнание дъявола» из своей квартиры

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    Объявление «провидицы Раисы» опубликовала в декабре прошлого года одна из бесплатных чебоксарских газет. Увидев обещание вернуть в дом любовь и счастье, 59-летняя дама позвонила по номеру, указанному в объявлении, вкратце поведав о своих проблемах. «Провидица» заверила, что справиться с бедами горожанки ей ничего не стоит, а клиентке прием обойдется всего в одну тысячу рублей. Отправляясь на встречу с «таинственным» в квартиру по улице Гражданской, чебоксарка не знала, что это только начало…
    Гадалка оказалась очень уверенной в себе смуглолицей особой лет тридцати пяти, расценки на оказываемые услуги так и отскакивали у нее от зубов. Оздоровление клиентки и ее отношений с мужем «потянули» на двадцать тысяч, «ограждение семьи золотыми нитями» — еще на пятьдесят… Но, как сообщила Раиса, в доме несчастной поселился дъявол, для изгнания которого потребуются более серьезные «процедуры».
    И доверчивая женщина понесла в квартиру ясновидящей деньги просто пакетами. Сначала 270 тысяч, а затем и два миллиона шестьсот тысяч рублей, которые пенсионерка насобирала у своих взрослых детей и родственников, обещая вернуть все в ближайшее время. Ей и в голову не пришло, что могущественная «ведьма» может обокрасть ее как обычная мошенница.
    Однако «дьяволу» так приглянулось жилище нашей землячки, что он отказывался его покидать, несмотря на все магические «пасы» «экстрасенши». Более того, схватка с нечистой силой не лучшим образом сказалась на здоровье и самой ведуньи, так что ей потребовалось время, чтобы восстановить силы. Как стало известно позже, мошенница не просто так брала «тайм-аут»: пока пострадавшая ждала возвращения денег, «провидица» исчезла из города, кстати, не заплатив за аренду снятой в Чебоксарах квартиры.
    Оперативники отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что и жилье, арендованное в столице республики, и номер сотового телефона, которым пользовалась «целительница», были оформлены на подставных лиц, по чужим документам.
    И все же, как рассказал начальник отдела подполковник полиции Андрей Кириллов, проанализировав телефонные звонки, им удалось получить определенную информацию. В частности, полицейские выяснили, что в новогодние дни женщина с мужем и двумя детьми вылетала из чебоксарского аэропорта в Краснодар.
    Дальнейшее было делом техники. Во взаимодействии с группой сотрудников оперативно-сыскного отдела по розыску УМВД России по городу Чебоксары, которая работала в Краснодарском крае, стражи порядка проверили несколько адресов возможного пребывания подозреваемой и на днях задержали 37-летнюю жительницу края, которая, конечно же, оказалась отнюдь не Раисой.
    При обыске в доме задержанной были изъяты вещи, преподнесенные «провидице» другой пострадавшей — из Новочебоксарска. Жительница этого города, кроме двухсот тысяч рублей, переданных злоумышленнице за обряды, отдала ей свою шубу и приобрела в кредит дорогой сотовый телефон. Местонахождение же похищенных денежных средств еще устанавливается. Задержанную под конвоем доставят в Чебоксары для проведения следственных действий. Информация о ее поимке направлена во все регионы России – возможно, предприимчивая южанка «изгоняла бесов» и в других городах страны…

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    Метки: Главное, Криминал, .

    10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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