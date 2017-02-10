Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта

В один день в полицию обратились сразу несколько жительниц Чебоксар, которые после поездки в общественном транспорте в часы пик обнаружили пропажу телефонов и кошельков. Версия о потере из-за невнимательности была исключена – женщины рассказывали полицейским о подозрительных женщинах и описывали их одинаково.

Злоумышленницы сняли со счетов потерпевших порядка 90 тысяч рублей. Воспользоваться сбережениями они смогли из-за беспечности пассажирок общественного транспорта: у многих банковская карта и листочек с пин-кодом от нее лежали в кошельке вместе.

На утро следующего дня оперативники вышли на след подозреваемых, но к тому времени две жительницы Сызрани уже успели покинуть Чувашию. Было установлено, что женщины находятся в розыске. Их подозревали в совершении порядка 15 таких же краж в Ульяновской области. В ходе служебной командировки в Самарскую область полицейские задержали подозреваемых и доставили их в Чебоксары. Им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Источник: МВД по Чувашской Республике