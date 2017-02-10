Есть первая медаль!

С призового подиума начался для сборной России чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. И непосредственное участие в этом приняла спортсменка из Чувашии Татьяна Акимова.

Соревнования стартовали со смешанной эстафеты, где за Россию выступили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин. Воспитанница тренера Анатолия Акимова (республиканская спортшкола № 2) бежала на втором этапе эстафеты и, можно сказать, своей отчаянной борьбой помогла в конечном итоге нашим биатлонистам взять бронзовую медаль. Ну а первенствовала в эстафете сборная Германии.

«Удалось хорошо разложить свои силы по дистанции и неплохо отстрелять, так что я довольна. Сложнее всего дались вторая стрельба и заключительный круг», – так сразу после финиша прокомментировала свою работу порталу «Чемпионат» Татьяна Акимова.