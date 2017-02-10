Процедура кота Шелдона

В Чебоксарской районной службе по борьбе с болезнями животных проведено пробное чипирование домашних питомцев. Как сообщили в республиканской Госветслужбе, первый клиент, кот по кличке Шелдон, процедуру перенес хорошо.

Этот электронный метод идентификации животных намного гуманнее, чем навешивание бирок либо нанесение татуировки. Под кожу животного с помощью специального шприца вводится микрочип размером не больше рисового зернышка. Микрочип имеет уникальный номер, что позволяет точно идентифицировать животное по всей стране. Считывают номер чипа с помощью сканера.

Первые десять процедур проводятся бесплатно. Сколько будет стоить вживление чипа в последующем – в ведомстве пока не могут сказать.