Главное, Спорт Капитан сказал: «Все здорово!» СОПЕРНИКИ ПОВЕРЖЕНЫ С ОБЩИМ СЧЕТОМ 49:4 Безоговорочным триумфом сборной России завершилась в Алматы (Казахстан) XXVIII Всемирная зимняя Универсиада.

Свой вклад в общую победу внес и воспитанник новочебоксарского хоккейного клуба «Сокол» Дмитрий Кириллов. Сейчас он играет в чемпионате Высшей хоккейной лиги нашей страны за «Сокол» (Красноярск), а на соревнованиях в Казахстане являлся капитаном студенческой хоккейной сборной России, сражаясь под № 47. Наши хоккеисты в результате взяли «золото». Ну а всего на счету команды России после выступления на Универсиаде 29 золотых, 27 серебряных, 15 бронзовых медалей. То есть примерно столько же, сколько сумели собрать вторая, третья и четвертая команды-участницы этого спортивного форума, вместе взятые (соответственно Казахстан, Южная Корея, Япония).

Российские хоккеисты сыграли в рамках зимней Универсиады-2017 шесть игр и все выиграли. Пропустив всего четыре шайбы, они забили в ворота соперников в общей сложности 49! Причем Дмитрий Кириллов стал одним из лучших бомбардиров турнира, он забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач. А на вопрос местных журналистов, как себя здесь чувствуете, капитан сборной России ответил: «Мне все нравится. Универсиада организована на высшем уровне. Условия для проживания шикарные. В номерах чисто и уютно: кондиционер, холодильник, телевизор. Кормят вкусно. Все здорово!» КСТАТИ

Организаторы очень постарались провести у себя Всемирную зимнюю Универсиаду действительно на высшем уровне. Даже если порой на улицах Алматы не хватало снега. Во Всемирной паутине Интернета до сих пор гуляет видео о том, как местные городские службы в день открытия соревнований не собирают, а разбрасывают на центральных улицах Алматы белоснежный снег с ближайших гор, стараясь создать в городе особую праздничную атмосферу. Впрочем, столица следующей Всемирной зимней Универсиады 2019 года российский Красноярск уж точно дефицитом снега страдать не будет.

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