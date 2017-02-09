Чувашский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев

В РАМКАХ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования аграриев, действующего согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N1528 от 29.12.2016.

Льготные кредиты на общую сумму более 34 млн рублей первыми в Чувашии получат ООО «Агрофирма «Исток» Батыревского района, ООО «Агрофирма «Комсомольские овощи» и ООО «Агрофирма «Слава картофелю».

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанк предоставил финансирование порядка 3 млрд рублей. Для предприятий, получивших данные кредиты, теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

«Мы уже успели оценить выгоду и удобство нового механизма: одними из первых подали заявку на кредитование, которую в Россельхозбанке оперативно рассмотрели. Целевым назначением предоставленных нам кредитов является финансирование весенне-полевых работ, приобретение ГСМ, минеральных органических удобрений, запасных частей, а также покупка сельскохозяйственной техники и оборудования», — сообщил генеральный директор ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Хасиятулла Идиатуллин.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.