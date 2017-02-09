Главное, Политика К Посланию – план действий ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕТВОРЕНЫ В ЖИЗНЬ Вчера на заседании правительства Чувашии утвержден Комплексный план действий по реализации Послания Главы Чувашской Республики. В документе определены ответственные за выполнение мероприятий, обозначены сроки реализации. «Это пожелания и инициативные предложения жителей республики. Наша задача, эффективно управляя общественными финансами, обеспечить их выполнение», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов доложил об определении объема средств, которые регион вправе израсходовать в 2017 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эта сумма составляет 1 млрд. 341 млн. рублей.

На мероприятия в области использования и охраны водных объектов региону из федерального бюджета будет выделено 15 млн. 504 тыс. рублей, а из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено потратить 870 тыс. рублей. Их направят на капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений, находящихся в Батыревском и Козловском районах.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Тимофеев представил проект постановления правительства о распределении средств на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на 2017 год. Законом о республиканском бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 100 млн. рублей. На строительство и реконструкцию автодорог будет направлено 94 млн. 46 тыс. рублей, на кадастровые работы и возмещение в связи с изъятием земельных участков 2 млн. 939 тыс. рублей, на проектно-изыскательские работы – 3 млн. 15 тыс. рублей.

Объем Дорожного фонда республики на 2017 год составляет 5 млрд. рублей, напоминает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. На содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения из этих средств предусмотрено 1 млрд. 223 млн. рублей.

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