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14:38 08.02.2017
Девятиклассница из Чебоксар заняла первое место во Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева
13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
13:51 07.02.2017
В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке
13:46 07.02.2017
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Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
18:21 06.02.2017
Кадет попал «в зону поражения»
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобожден от занимаемой должности
11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
11:23 05.02.2017
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Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
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Главное, Политика
К Посланию – план действий

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕТВОРЕНЫ В ЖИЗНЬ

Вчера на заседании правительства Чувашии утвержден Комплексный план действий по реализации Послания Главы Чувашской Республики. В документе определены ответственные за выполнение мероприятий, обозначены сроки реализации. «Это пожелания и инициативные предложения жителей республики. Наша задача, эффективно управляя общественными финансами, обеспечить их выполнение», – подчеркнул Михаил Игнатьев.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов доложил об определении объема средств, которые регион вправе израсходовать в 2017 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эта сумма составляет 1 млрд. 341 млн. рублей.
На мероприятия в области использования и охраны водных объектов региону из федерального бюджета будет выделено 15 млн. 504 тыс. рублей, а из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено потратить 870 тыс. рублей. Их направят на капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений, находящихся в Батыревском и Козловском районах.
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Тимофеев представил проект постановления правительства о распределении средств на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на 2017 год. Законом о республиканском бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 100 млн. рублей. На строительство и реконструкцию автодорог будет направлено 94 млн. 46 тыс. рублей, на кадастровые работы и возмещение в связи с изъятием земельных участков 2 млн. 939 тыс. рублей, на проектно-изыскательские работы – 3 млн. 15 тыс. рублей.
Объем Дорожного фонда республики на 2017 год составляет 5 млрд. рублей, напоминает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. На содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения из этих средств предусмотрено 1 млрд. 223 млн. рублей.

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Метки: Главное, Политика, .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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