Новости И в Чувашии можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР – НЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ С первого февраля подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в Дальневосточном федеральном округе может любой гражданин России, в том числе проживающий в Чувашии. Принимают заявления на получение дальневосточного гектара специалисты Кадастровой палаты по республике и МФЦ.

«Подать заявления можно в офисы приема документов филиала Кадастровой палаты – центральный аппарат Управления Росреестра по Чувашии. Для доступа к Единому (федеральному) порталу госуслуг необходимо иметь учетную запись (зарегистрироваться там). Специалисты Кадастровой палаты помогут написать заявление, сформировать пакет документов и укажут на карте схему расположения выбранного участка», – рассказала руководитель Управления Росреестра Екатерина Карпеева.

Если заявку одобрят, то заявителю в течение 20 рабочих дней со дня поступления от него документов (при условии, что участок учтен в кадастре недвижимости) должны направить проект договора. Если же окажется, что на один и тот же земельный участок претендуют два человека, то он будет предоставлен тому, кто первым подал заявление. Второму предложат другой вариант размещения участка.

В рассмотрении заявления могут и отказать. Например, если в нем содержится неточная (ложная) информация о заявителе, его персональных данных, не указаны контактные сведения, не приложена схема земельного участка и в других предусмотренных законом случаях. Кстати, более 4 тысяч земельных участков на Дальнем Востоке уже отдано в пользование.

В Чувашии уже есть желающие получить землю на Дальнем Востоке. Один из претендентов на дальневосточный гектар – житель Чебоксар Сергей Антонов – на днях пришел в Кадастровую палату. Там специалист помог ему сформировать необходимый пакет документов (в отсканированном виде) и вместе с распечатанным заявлением с «живой» подписью отправить на сайт «надальнийвосток». Через него можно оформить документы и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов МФЦ и Кадастровой палаты, если, конечно, не возникнет каких-то сложностей. Ну а в планах Сергея Львовича построить на Дальнем Востоке дом и заняться развитием туристического бизнеса. КСТАТИ

Земельный участок на Дальнем Востоке предоставляется на пять лет, после его можно будет взять в аренду или получить бесплатно в собственность. Но участок должен быть освоен. Если при подаче заявления не был указан вид деятельности, которая будет вестись на дальневосточной земле, то определиться с этим и уведомить уполномоченный орган необходимо в течение года со дня заключения договора. Фото Марины ИВАНОВОЙ

? Сергей Антонов мечтает построить на Дальнем Востоке дом.

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