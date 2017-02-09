Здоровье – вот главный рекорд

433 участника вышли на старт в Новочебоксарске, Канаше и Кугесях (Чебоксарский район) под эгидой всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017».

Всего в минувшие выходные встали на коньки 36 регионов страны. В Чувашии любители спорта состязались в шести возрастных категориях на дистанциях 50 и 100 метров. Центром событий в республике стало залитое льдом пространство центрального стадиона в Новочебоксарске. Причем покорять это пространство можно было как на беговых коньках, так и на хоккейных и даже на «фигурках». Ведь главный принцип здесь не победа, а приобщение к здоровому образу жизни.

Фото cap.ru

? Всего в России на коньки встали свыше 11 тысяч человек.