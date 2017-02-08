Лента спортивных новостей

Спортивное ориентирование. Соревнования памяти призера Кубка мира-1995 Аркадия Иванова по ориентированию бегом состоялись в Чебоксарах. Участники забегов стартовали с места гибели спортсмена от столкновения с автомобилем в 2013 году, у пешеходного перехода возле Ботанического сада.

Радиоспорт. Проходит неделя активности радиолюбителей Чувашии. По ее окончании состоится традиционный однодневный автопробег по районам республики.

Пауэрлифтинг. Золотую, серебряную и бронзовую медали добыли юниоры Чувашии на первенстве России по силовому троеборью в Ижевске. Лучший результат у спортсменки из Козловки Полины Кирилловой. И в сентябре ученица тренера Дмитрия Соловьева поедет на мировое первенство в США.

Фото Минспорта ЧР

Баскетбол. Две победы и одно поражение – таков итог выступления команды ЧГУ «Атланта» в полуфинальной стадии топ-группы женского чемпионата студенческой лиги России. Чебоксарки финишировали здесь на пятом месте.

Волейбол. Ближайшие соперницы по турнирной таблице в высшей лиге «Б» не устояли на выезде против команды «ЦСП-Спартак» из столицы Чувашии. Наши девушки дважды переиграли тех, кто их опережает, ижевский «Италмас-ИжГУ» – 3:2 и 3:0.

Легкая атлетика. Золотые медали принес Чувашии на зимнем первенстве России среди спортсменов до 20 лет в Новочебоксарске воспитанник Чебоксарской спортшколы № 1 Станислав Федотов. Подопечный тренера Анатолия Петрова выиграл забеги на 1500 и 3000 метров.

Фото СШОР-1