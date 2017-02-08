Теперь проверят и недвижимость

В Чувашии началось выявление аварийного, неиспользуемого и не вовлеченного в налоговый оборот недвижимого имущества.

Стартовавшая в начале февраля акция называется «Народная инвентаризация», а значит, принять в ней участие могут все желающие. Проводится мероприятие в рамках реализации Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева Госсовету Чувашии на 2017 год. Одной из первых заработала «горячая линия» в администрации Ленинского района Чебоксар, туда можно обратиться по телефону 23-44-56.

Проверка объектов недвижимого имущества пришла на смену масштабной деятельности по инвентаризации земель, проводившейся в предыдущие годы в республике, напомнили в «Земельном управлении» чувашской столицы. При этом отмечено, что, по данным на 1 января 2017 года, на территории Чебоксарского городского округа было выявлено 112 невостребованных земельных участков площадью 83 га.