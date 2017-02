Комментарии сергей on В Чувашии трассу ВСМ «отодвинули» Аноним on Нескучно живут депутаты… НОВЧИК on Фанфурики все же продают в аптеках? пенсионер on Льготы ветеранам труда сп on Нескучно живут депутаты… Аноним on Нескучно живут депутаты… murzin-phela@mail.ru on От переноса ОДН сумма меняется Главное, Право Что может следователь ЕГО ПРЕДПИСАНИЕ В УНИТАЗ НЕ СПУСТИШЬ Следователь собирает «железные» доказательства вины фигурантов уголовных дел, совершивших преступления. И таким образом добивается неотвратимости их наказания. Но есть у него еще одна миссия – он уполномочен анализировать причины и условия преступлений и предпринимать меры по их предотвращению.

УПОЛНОМОЧЕН «ОТКРЫТЬ ГЛАЗА»

– Возможность внесения представлений в различные ведомства об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, – это мощное оружие в руках следователя, – считает старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. – В частности, при необходимости представления вносятся в различные органы государственной власти и местного самоуправления, другие ведомства, учреждения, а также в государственные, муниципальные и коммерческие организации.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений и о результатах сообщено в письменной форме руководителю следственного органа СК России. По 1127 уголовным делам внесены представления СУ СКР по Чувашии в прошлом году об устранении правонарушений – Олег Геральдович, власти с пониманием относятся к представлениям?

– А как иначе? Например, по результатам расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя Госслужбы занятости населения Чувашии Сергея Викторова, который осужден за взятки, следователь внес представление в Кабинет Министров Чувашии. В нем предложено обеспечить разработку механизма действенного контроля в сфере государственных и муниципальных закупок с указанием конкретных мероприятий, призванных предотвратить коррупционные проявления на каждой их стадии.

Это представление было рассмотрено на заседании Кабинета Министров, где по поручению руководителя управления СКР участвовал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел, и ответ к нам уже поступил. Правительство заверило нас, что продолжит работу по совершенствованию кадровых технологий при поступлении на государственную гражданскую службу и ее прохождении лицами, в должностные обязанности которых входят вопросы, связанные с осуществлением закупок.

КОГДА ОХРАНА СПИТ…

– Следственное управление особое внимание уделяет расследованию уголовных дел о насилии над несовершеннолетними. Можно, на ваш взгляд, минимизировать эту угрозу?

– Можно, если системно и эффективно заниматься работой по профилактике и предупреждению таких преступлений. В прошлом году расследовано более 120 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних. В различные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следователями внесено более 140 представлений. При необходимости информируем о результатах анализа уголовных дел республиканские и федеральные органы государственной власти.

В Моргаушском районе 36-­летний местный житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Следствием и судом установлено, что в апреле этого года, днем, 12-­летняя сельчанка возвращалась домой из школы. Мужчина напал на нее в безлюдном месте. Сразу после возбуждения уголовного дела следователь организовал проведение психолого-­диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий с потерпевшей. Злоумышленника суд признал невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По результатам расследования дела в образовательное учреждение, в котором учится девочка, внесено представление – принять меры по усилению безопасности учащихся при их передвижении из дома в школу и обратно. Его рассмотрел педагогический коллектив школы с участием руководителя следственного отдела, была утверждена комиссия по обследованию маршрутов движения школьных автобусов, а также открытия новых как в учебное, так и во внеучебное время при привлечении детей к мероприятиям, не предусмотренным образовательными программами. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора по учебно-­воспитательной работе и социальный педагог школы.

– В августе прошлого года мужчина проник в детский оздоровительный лагерь в Чебоксарском районе и домогался девочки. Как он вообще смог попасть на территорию лагеря?

– По материалам уголовного дела, преступление совершил 39-­летний индивидуальный предприниматель из Чебоксар, недавно суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Он объявился на машине у лагеря ранним утром, был в нетрезвом состоянии. Припарковал авто в густых зарослях, чтобы скрыть от глаз посторонних. Затем через ограждение перелез на территорию лагеря, где совершил действия сексуального характера в отношении 8­-летней девочки.

Малолетняя потерпевшая успела запомнить лицо злоумышленника, а также его одежду. Потом ей удалось выйти из комнаты и позвать на помощь вожатых. Мужчина в это время скрылся. Его задержали в кратчайшие сроки и заключили под стражу. К каким выводам пришло следствие, анализируя ситуацию с проникновением постороннего на территорию лагеря? Его «проспала» охрана.

В лагере имелась система видеонаблюдения – в комнате охранников. Однако никто ее не контролировал. Поэтому мужчине и удалось проникнуть невидимкой в лагерь, где он пробыл около часа. Более того, уже после происшествия сотруднику охраны сообщили о том, что на территории лагеря находится посторонний человек и что надо немедленно нажать тревожную кнопку. Но служивый проигнорировал это требование, что позволило незваному гостю скрыться с места преступления.

После представления следователя в разные инстанции с требованием принять меры, чтобы подобные безобразия в детских учреждениях не повторялись, директора лагеря привлекли к дисциплинарной ответственности, договор с охранной фирмой, допустившей непростительные просчеты, расторгнут и заключен с другой организацией.

С МОБИЛЬНИКОМ ПОД СТРАЖЕЙ

– Какой срок получил житель Цивильска, умудрившийся по телефону развратить девочку?

– С учетом неотбытого срока по раннему приговору суд назначил ему 19 лет строгой колонии. Напомню криминальный сюжет. В октябре 2015 года в Чебоксарах в отношении этого мужчины суд рассматривал уголовное дело о совершении им действий сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовлении и распространении порнографических материалов с их участием. В то время он находился под стражей в следственном изоляторе. И через свой смартфон выходил в Интернет под вымышленным ником «Мария Сергеевна».

Так и познакомился с малолетней жительницей Республики Удмуртия, с которой вел электронную переписку сексуального характера, обещая подарки, выманил у девочки и ее сестры интимные фотографии. Об этом узнали родители потерпевшей и обратились в правоохранительные органы.

– И вновь представление следователя, на этот раз руководству СИЗО – примите меры, чтобы к заключенным не попадали мобильные телефоны…

– Именно таким и было требование следователя. Хотя при всех запретах «сидельцы» однако умудряются обзавестись мобильниками. Бывает, что их проносят на зону сами работники колоний. Недавно возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одной из колоний в Новочебоксарске. По версии следствия, в прошлом году он получил взятки на общую сумму 167 тысяч рублей за пронос на территорию исправительного учреждения через контрольно­-пропускной пункт колонии и передачу осужденному 146 сотовых телефонов и 50 зарядных устройств для их последующей реализации среди лиц, отбывающих наказание.

Этот факт был выявлен в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении заместителя начальника по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении 20­тысячной взятки за реализацию телефонов среди осужденных. После служебной проверки он тогда был уволен.

В связи с возбуждением нового уголовного дела в УФСИН России по Чувашии также было направлено представление, после его рассмотрения начальник ИК-­3 привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. В общем, предписание следователя в унитаз не спустишь.

– А такое в принципе возможно?

– Был в следственной практике забавный случай. При расследовании уголовного дела в отношении небезызвестного Семена Млодика мы проводили обыск московской квартиры его подельницы. Так вот, ее супругу при ознакомлении с постановлением суда о производстве обыска вдруг срочно захотелось в туалет. Там он закрылся и… смыл это постановление в унитаз. Впрочем, этот факт никак не повлиял на расследование дела. А злоумышленника наказали в административном порядке.

