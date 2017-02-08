Дело и деньги

ПРИБЛИЖАЕТСЯ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

В столице Чувашии 2-3 марта пройдет IX Межрегиональная выставка «Картофель-2017».

Это единственный в стране отраслевой проект, объединяющий современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля, селекционных достижений, опыта работы лучших семеноводческих предприятий, новых технологий в производстве, хранении и переработке клубней. А также уникальная площадка для переговоров и налаживания деловых контактов. В рамках выставки состоится научно-практическая конференция.

Форум пройдет на площадях выставочного комплекса «Контур» под эгидой Кабинета Министров республики при поддержке федерального Минсельхоза, Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и Картофельного союза. В прошлом году на выставке были представлены 84 экспонента из 21 региона России и Республики Беларусь.

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ТЕХНОПАРК ЗАПОЛНЯЕТСЯ

На следующей неделе должен состояться аукцион на оставшиеся 7 участков на территории индустриального парка в Чебоксарах.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, сегодня резидентами заняты 9 из 16 участков под строительство предприятий электротехники, металлообработки, импортозамещающего машиностроения. Каждый земельный участок бесплатно снабжается всей инфраструктурой – к ним подведены газ, электричество, системы водоснабжения и канализации, дороги. Обустройство инженерных сетей не прекращается и зимой, чтобы с началом строительного сезона резиденты смогли приступить к возведению цехов и помещений.

Технопарк позволит в ближайшие два-три года создать до 800 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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В РЕЖИМЕ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ

По последним данным Минтруда республики, на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» режим неполной занятости действует для 5072 работников из 6033 в целом по республике.

Больше всего их в ООО «Чебоксарский агрегатный завод» – 2003 человека, в ЗАО «Промтрактор-Вагон» – 514, ООО «Промтрактор-Промлит» – 941, ОАО «Промтрактор» – 1431 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных в Чувашии составила 5337 человек. На 6 февраля уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,80 проц. Самые низкие показатели в Комсомольском районе – 0,26 проц., Козловском – 0,32 проц. В целом же по республике потребность в работниках, заявленная в Минтруд Чувашии, сегодня составляет 15093 единицы.