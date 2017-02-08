Дело и деньги

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13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
13:51 07.02.2017
В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке
13:46 07.02.2017
 1
Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
18:21 06.02.2017
Кадет попал «в зону поражения»
14:12 06.02.2017
Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобожден от занимаемой должности
11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
11:23 05.02.2017
 1
Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
 1
Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс
11:18 05.02.2017
В районах Чувашии рекультивируют старые свалки
17:15 04.02.2017
В Новочебоксарске стартовали Всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей»
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
В столице Чувашии 2-3 марта пройдет IX Межрегиональная выставка «Картофель-2017».
Это единственный в стране отраслевой проект, объединяющий современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля, селекционных достижений, опыта работы лучших семеноводческих предприятий, новых технологий в производстве, хранении и переработке клубней. А также уникальная площадка для переговоров и налаживания деловых контактов. В рамках выставки состоится научно-практическая конференция.
Форум пройдет на площадях выставочного комплекса «Контур» под эгидой Кабинета Министров республики при поддержке федерального Минсельхоза, Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и Картофельного союза. В прошлом году на выставке были представлены 84 экспонента из 21 региона России и Республики Беларусь.
***

Фото cap.ruТЕХНОПАРК ЗАПОЛНЯЕТСЯ
На следующей неделе должен состояться аукцион на оставшиеся 7 участков на территории индустриального парка в Чебоксарах.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, сегодня резидентами заняты 9 из 16 участков под строительство предприятий электротехники, металлообработки, импортозамещающего машиностроения. Каждый земельный участок бесплатно снабжается всей инфраструктурой – к ним подведены газ, электричество, системы водоснабжения и канализации, дороги. Обустройство инженерных сетей не прекращается и зимой, чтобы с началом строительного сезона резиденты смогли приступить к возведению цехов и помещений.
Технопарк позволит в ближайшие два-три года создать до 800 новых высокотехнологичных рабочих мест.
***

Фото cap.ruВ РЕЖИМЕ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ
По последним данным Минтруда республики, на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» режим неполной занятости действует для 5072 работников из 6033 в целом по республике.
Больше всего их в ООО «Чебоксарский агрегатный завод» – 2003 человека, в ЗАО «Промтрактор-Вагон» – 514, ООО «Промтрактор-Промлит» – 941, ОАО «Промтрактор» – 1431 человек.
Численность официально зарегистрированных безработных в Чувашии составила 5337 человек. На 6 февраля уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,80 проц. Самые низкие показатели в Комсомольском районе – 0,26 проц., Козловском – 0,32 проц. В целом же по республике потребность в работниках, заявленная в Минтруд Чувашии, сегодня составляет 15093 единицы.

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Метки: Главное, Экономика, .

08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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