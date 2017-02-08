От первой «Смены» до музея фотографии

МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ИЛЬИ КЛОЧКОВА

В славной плеяде чувашских фотожурналистов Илья Клочков занимает свое особое место. Работавший во многих чувашских газетах и журналах, побывавший во многих уголках России и мира, он сумел не только запечатлеть мгновения истории, но и научить это делать других. В конце прошлого года, в год его 75-летия, вышла в свет книга-альбом «Мир глазами фотохудожника», которую мастер посвятил 90-летию педагогического журнала «Народная школа».

Илья Степанович родился в крестьянской семье. Как пишет он сам в предисловии к своей книге, родители окончили лишь двухклассную приходскую школу, но очень постарались, чтобы их дети получили хорошее образование. Однако жизнь все равно не баловала, а учила терпению и трудолюбию. Будущий фотожурналист получил в середине 60-х годов диплом учителя рисования и работал в Ядринской школе-интернате. Но любовь к фотографии (еще в школе уроженец села Балдаево Ядринского района выпускал газету и в награду получил тогда свой первый фотоаппарат «Смена») привела его сначала в республиканский Дом народного творчества, где он был методистом по кино-фотоделу, а потом на Детскую экскурсионно-туристическую станцию, где он руководил фотокружком.

С детьми он вообще много работал по жизни. Тут и ведение фотокружка в чебоксарском Доме пионеров и при Станции юных техников Ленинского района, и работа фотокорреспондентом в журнале «Народная школа». И такое служение дало свои плоды: среди его воспитанников теперь немало известных в своем деле личностей – например, кинорежиссер Александр Хван, фотожурналисты Эдуард Михайлов и Вячеслав Романов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Иванов, не оставивший свое хобби, фотоискусство, и на этом посту.

«Впервые я вошел в фотостудию «Миг» к Илье Степановичу Клочкову, когда мне было 11 лет, в 5-м классе, а братишка – в 3-м классе, – вспоминает Владимир Иванов. – За более чем 30 лет работы руководителем фотостудии он научил несколько поколений школьников передавать через фотографию красоту мира, отличать хороший снимок от неудачного».

А вот сам Илья Степанович своим учителем считает живописца и графика, автора чувашских герба и флага Элли Юрьева, который, будучи однажды на одной из его выставок, написал в книге отзывов: «Удивлен! Никогда не ожидал, что профессионализм может соседствовать с детской непосредственностью».

Первой же журналистской альма-матер Ильи Клочкова стала газета «Тракторострой», для которой ему посчастливилось запечатлеть все этапы строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов. Клочков считает, что успехом начатых в то время дел он обязан друзьям и коллегам по работе. Например, своему другу Семену Игнатьеву и земляку Сергею Васильеву, мастеру фотоискусства из Челябинска.

В гуще событий он был и работая в газете «Строитель». Вот как об этом вспоминает член Союза журналистов России Василий Романов:«Его фотоснимки привлекли внимание читателей своей необычностью, оперативностью, творческим подходом… Я от души радовался успехам молодого фотомастера, умеющего точно запечатлеть и оставить на века очень важный миг в жизни строек и строителей».

А потом фотограф захотел посмотреть мир. И чудесным для того времени образом открылось ему «окно в зарубежье». Он просто ехал туристом и привозил сотни фотографий. Его поездка на Кубу, например, совпала по времени с визитом туда Брежнева. В результате – целая выставка о том, как кубинцы встречали советскую делегацию. И даже телепередача – Илья Клочков часто работал и как оператор. И дальше – одна страна за другой: Япония, Вьетнам, Филиппины, Марокко, Индия, Пакистан, Кипр, Тунис… После каждой поездки – публикации в прессе и передачи по телевидению.

Кстати, фотограф в 2007 году стал инициатором проведения республиканского фотоконкурса среди педагогов, организовывал их фотовыставки. А когда в 1992 году был создан Чувашский национальный конгресс – стал тем человеком, который запечатлел главные моменты его становления. Все это время Илья Степанович мечтал о создании музея фотографии Чувашского края. В «Советской Чувашии», на страницах которой также появлялись его фоторепортажи, он писал о необходимости такого музея, дабы не потерять преемственности мастерства в фотоделе, чуткого и внимательного отношения к природе и людям. Но на счету фотожурналиста и уже реализованная музейная мечта. Однажды он собрал материал о коммуне, существовавшей в ядринской деревне Персирланы, и там появился музей коммунаров.

…Но главным все же были фотография, события. Сегодня в его богатейшем фотофонде – вся жизнь Чувашии за последние полвека: строительство ГЭС, первые камни химкомбината, преображение Чебоксар.

По «фотографическим» стопам пошли и дети фотохудожника. А теперь уже и внуки.

? Вьетнам встречает друзей.

? Турция в 70-х годах прошлого века была еще редким туристическим маршрутом для туристов из СССР.