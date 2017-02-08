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Главное, Право
Тяжелый случай…

Завершено расследование тяжелого несчастного случая в МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска».
По данным Инспекции труда в республике, в декабре прошлого года слесарь этой службы выполнял работу по устранению аварии на водоводе. Для этого спустился в вырытую траншею, где его и настигло несчастье – земельные откосы траншеи обвалились, работник получил тяжелые травмы.
Причиной несчастного случая, как сообщает Инспекция труда, явилась неудовлетворительная организация производства работ. Перед допуском специалиста в вырытую траншею не был произведен тщательный осмотр состояния грунта ее откосов.
За допущенные нарушения законодательства об охране труда, приведшие к тяжелому несчастному случаю, МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» привлечено к административной ответственности, организация оштрафована по двум статьям КоАП РФ на общую сумму 210 тыс. рублей.
Начальник цеха и его заместитель оштрафованы на 5 тыс. рублей каждый, а главный инженер – на 15 тыс. рублей.

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Метки: Главное, Право, .

08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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