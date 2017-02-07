6 февраля на 94-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Евлалия Ивановна Васильева.
Евлалия Ивановна родилась 30 августа 1923 года в деревне Ларготы Чебоксарского уезда (ныне деревня Юнга Моргаушского района) в многодетной семье служащего. Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начала в должности агронома-контролера в аппарате Уполномоченного Госплана СССР по Чувашской Республике, где проработала около четырех лет. Потом перешла работать агрономом в спецсельхоз по многолетним травам «Путь Ленина» в Чебоксарском районе.
С 1950 по 1963 годы Евлалия Ивановна трудилась главным агрономом колхоза «Победа» Яльчикского района. За период работы в колхозе «Победа» она проделала большую работу по подъему культуры земледелия и повышению урожайности сельскохозяйственных культур, внедрению в производство опыта передовиков и достижений науки. Под ее руководством в колхозе разработаны и внедрены наиболее целесообразные в местных условиях севообороты, успешно применялись удобрения в зависимости от плодородия почвы и особенностей высеваемой культуры, наведен порядок в семеноводстве, в результате чего в хозяйстве из года в год повышалась урожайность сельскохозяйственных культур. В 1950-е годы колхоз стал самым крупным в Чувашии.
В период с 1963 по 1978 годы Евлалия Ивановна работала первым заместителем министра производства и заготовок сельскохозяйственной продукции Чувашской АССР по вопросам земледелия и семеноводства. Она внесла большой вклад в совершенствование технологии земледелия и повышения продуктивности полей республики.
После выхода на заслуженный отдых до 1988 года продолжила трудиться в системе Госагропрома Чувашской АССР.
Евлалия Ивановна много внимания уделяла общественной работе: являлась членом Чувашского обкома КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962–1966), состояла в совете музея В.И. Ле-нина. По ее инициативе был основан клуб пожилых агрономов.
За выдающиеся достижения в труде и особую плодотворную общественную деятельность Евлалии Ивановне присвоены звание Героя Социалистического Труда (1960), почетные звания «Заслуженный агроном Чувашской АССР» (1956), «Заслуженный агроном РСФСР» (1958). Она награждена орденами Ленина (1960) и Трудового Красного Знамени (1973), занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР (1967).
Евлалия Васильева обладала высокой эрудицией и большой работоспособностью, ее отличали принципиальность, требовательность и умение сочетать в своей деятельности науку и практику. Высокий профессионализм и человеческие качества снискали ей глубокое уважение и признательность коллег.
Светлая память о Евлалии Васильевой навсегда сохранится в наших сердцах.
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