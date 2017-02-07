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Некролог

Памяти ВАСИЛЬЕВОЙ Евлалии Ивановны

6 февраля на 94-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Евлалия Ивановна Васильева.
Евлалия Ивановна родилась 30 августа 1923 года в деревне Ларготы Чебоксарского уезда (ныне деревня Юнга Моргаушского района) в многодетной семье служащего. Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начала в должности агронома-контролера в аппарате Уполномоченного Госплана СССР по Чувашской Республике, где проработала около четырех лет. Потом перешла работать агрономом в спецсельхоз по многолетним травам «Путь Ленина» в Чебоксарском районе.
С 1950 по 1963 годы Евлалия Ивановна трудилась главным агрономом колхоза «Победа» Яльчикского района. За период работы в колхозе «Победа» она проделала большую работу по подъему культуры земледелия и повышению урожайности сельскохозяйственных культур, внедрению в производство опыта передовиков и достижений науки. Под ее руководством в колхозе разработаны и внедрены наиболее целесообразные в местных условиях севообороты, успешно применялись удобрения в зависимости от плодородия почвы и особенностей высеваемой культуры, наведен порядок в семеноводстве, в результате чего в хозяйстве из года в год повышалась урожайность сельскохозяйственных культур. В 1950-е годы колхоз стал самым крупным в Чувашии.
В период с 1963 по 1978 годы Евлалия Ивановна работала первым заместителем министра производства и заготовок сельскохозяйственной продукции Чувашской АССР по вопросам земледелия и семеноводства. Она внесла большой вклад в совершенствование технологии земледелия и повышения продуктивности полей республики.
После выхода на заслуженный отдых до 1988 года продолжила трудиться в системе Госагропрома Чувашской АССР.
Евлалия Ивановна много внимания уделяла общественной работе: являлась членом Чувашского обкома КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962–1966), состояла в совете музея В.И. Ле-нина. По ее инициативе был основан клуб пожилых агрономов.
За выдающиеся достижения в труде и особую плодотворную общественную деятельность Евлалии Ивановне присвоены звание Героя Социалистического Труда (1960), почетные звания «Заслуженный агроном Чувашской АССР» (1956), «Заслуженный агроном РСФСР» (1958). Она награждена орденами Ленина (1960) и Трудового Красного Знамени (1973), занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР (1967).
Евлалия Васильева обладала высокой эрудицией и большой работоспособностью, ее отличали принципиальность, требовательность и умение сочетать в своей деятельности науку и практику. Высокий профессионализм и человеческие качества снискали ей глубокое уважение и признательность коллег.
Светлая память о Евлалии Васильевой навсегда сохранится в наших сердцах.

С искренними соболезнованиями
М.В. Игнатьев, В.Н. Филимонов, И.Б. Моторин, Ю.Е. Васильев, С.Г. Артамонов, С.П. Димитриев, С.В. Павлов, И.П. Прокопьев, А.И. Кушков, П.В. Ивантаев, К.И. Груздева, В.Х. Дубинин, В.С. Краснов И.В. Клементьева, А.О. Ладыков, Н.П. Миллин, И.И. Васильева.

Прощание состоится 8 февраля 2017 года с 10.00 до 12.00 в зале прощания МУП «Ритуальные услуги» по адресу: г. Чебоксары, ул. Гражданская, 19.

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Метки: Главное, Некролог, .

07.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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