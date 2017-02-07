Празднуем юбилей Чапаева

130­-летие со дня рождения легендарного Чапаева решили масштабно отметить в Чебоксарах.

Еще в конце января в музее комдива стартовали «живые уроки» и экскурсии для школьников, а за несколько дней до дня рождения полководца, 9 февраля, начались основные юбилейные мероприятия. Сегодня в музее состоится видеомост между чувашской столицей и местами Чапаевской славы – городами Балаково и Пугачев Саратовской области и Красный Яр в Башкортостане. Завтра будут показаны фильмы о Чапаеве, а в сам праздник музей ждет посетителей на день открытых дверей. Не обойдется без тематических выставок, митинга и возложения цветов к памятнику Чапаеву. В этот же день запланирована встреча «чапаевцев» – тех, кто служил в военных частях, носящих имя комдива.