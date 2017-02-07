Резервы для развития имеются

В АЛИКОВСКОМ И ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНАХ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Рабочие поездки в начале года по районам у руководства республики давно уже вошли в традицию. Так, совместно с активом муниципалитетов подводятся итоги социально-­экономического развития за прошедший период, обсуждаются проблемы и обозначаются задачи на текущий. Нынче Глава Чувашии начал с Аликовского и Ибресинского районов. Впечатления, что это самые худшие или самые лучшие муниципалитеты республики, от участия в поездке не сложилось. Каждый район есть за что похвалить и есть за что покритиковать.

НАМ В ДЕРЕВНЕ ХВАТАЕТ?

Видимо, это правильно, что сельчане разговор с высокими гостями начинают с демонстрации своих достижений. (Не зря же народом подмечено – сам себя не похвалишь, никто и не похвалит…) Если в Ибресинском это была выставка продукции, производимой в районе, под девизом «Экология – Природа – Человек – Промышленность», то в Аликовском (откуда и началась рабочая поездка) – знакомство с деятельностью ООО «Аликовский хлебокомбинат».

Здесь гостей ознакомили с основными этапами технологического процесса выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также предложили попробовать их продукцию. Правда, они от дегустации отказались по той причине, что ни один вид изделий не прославляет аликовскую землю. Даже пряники с начинкой носят название «Цивильские», так как технологию разработали в одноименном районе. «Будет брендовая продукция, вот тогда и попробуем», – сказал Михаил Игнатьев, не забыв отметить солидный ассортимент, который пользуется спросом не только в республике, но и в соседних Марий Эл и Кировской области.

Кстати, средняя зарплата на предприятии – 14670 руб. По словам работниц, с которыми удалось побеседовать, им в деревне хватает…

Средняя заработная плата в 2016 году в Аликовском районе составила 17401,6 руб., при этом наибольшая среди сельхозпредприятий отмечена в СХПК «Новый путь» – 19015 руб.

В Ибресинском районе соответственно – 17201,9 руб., наибольшая в ООО «Рассвет» – 16613 руб.

РАЙОНЫ РАЗНЫЕ, ПРОБЛЕМЫ ОДИНАКОВЫЕ

Как выяснилось уже на самом совещании, которое проходило в районном Доме культуры (в зрительном зале был аншлаг), такой зарплаты, и даже средней по району в размере чуть выше 17 тыс. руб. в месяц, недостаточно для того, чтобы удержать молодежь на селе. А ведь именно от молодых людей зависит будущее района.

«Нынешняя молодежь не будет работать в родных краях за эти деньги. В ближайшее время необходимо довести зарплату до средней по республике. Главную цель я обозначил – жители Чувашии в среднем должны получать не менее 30 тыс. рублей», – прокомментировал показатели района Михаил Игнатьев. По мнению участников собрания, с низким уровнем зарплаты связаны и демографические проблемы: рождаемость ниже смертности, сокращается количество заключенных браков, растет число разводов.

Впрочем, на этом же был сделан акцент и на совещании в Ибресях во второй половине дня. Надо отметить, что в обоих муниципалитетах мероприятия шли примерно по одному сценарию: об итогах развития района докладывали главы администраций, дополняли и уточняли их сведения отраслевые министры, затем шло обсуждение проблем и следовали ответы на вопросы из зала.

Что отрадно было слышать, в своих докладах главы не только отмечали успехи, но и останавливались на недоработках. Особенно неплохо в этом плане получилось у Александра Куликова из Аликовского района. (При этом в решение проблем он активно пытался вовлечь республиканские власти. К примеру, говоря о необходимости реконструкции тех или иных объектов соцбыта, предполагал, что район на свои средства должен подготовить проектно­-сметную документацию, а в саму модернизацию или строительство – вложить республика.)

Вообще же у районов выявились примерно одинаковые сильные и слабые звенья. Например, в обоих районах успешно реализуется почти одинаковое количество муниципальных программ. В Аликовском таких назвали 14, на их выполнение направлено в 2016 году 283 млн. руб., в том числе 118,2 млн. руб. из местного бюджета. В Ибресинском на реализацию 13 программ было вложено 383 млн. руб., в том числе средства местного бюджета составили 140,5 млн. руб.

Сильными сторонами развития обоих районов назвали также рост оборота организаций, рост производства молока. Правда, итоговые цифры сильно разнятся. Так, если средний надой молока от одной коровы в Аликовском в прошедшем году составил 6821 кг, что выше и среднереспубликанского (на 32,8 проц.), и собственного в предыдущем году на 13,3 проц., то у ибресинцев этот показатель увеличился на 10,6 проц. и составил 3724 кг. А это значительно (на 27,5 проц.) уступает среднереспубликанскому показателю – 5135 кг.

По производству скота и птицы в живом весе показатели лучше у ибресинцев – 1520 тонн, хотя по сравнению с 2015 годом они упали на 2,8 проц., а у аликовцев показатель увеличился на 3,4 проц. и составил 599,2 тонны. Итоги же таковы: Ибресинский район по этому направлению животноводства занимает 7­-е место, Аликовский – 12-­е.

Любопытно, что и снижение показателей у обоих районов по некоторым направлениям совпадает. К примеру, и там и тут упал оборот общественного питания. В Аликовском – до 86,6 проц. к предыдущему году, что отбросило район на 20­е место по республике. А в Ибресинском этот показатель составил 86,2 проц., и район занял последнюю строчку в соответствующем списке – 21­е место.

Из слабых сторон Аликовского района отмечена также низкая урожайность зерновых (16,6 центнера с гектара) и картофеля (74,4), а Ибресинского – снижение ввода объемов жилья (на 49,8 проц.).

Удивительное единодушие в обсуждении проблем выказали и жители районов. Сельчане, как всегда (это уже входит в традицию на подобных мероприятиях), поднимали вопросы о состоянии дорог и строительстве новых, о переселении из ветхого и аварийного жилья. Но в этот раз их больше волновала нехватка кадров в учреждениях здравоохранения. Как отмечали выступающие из зала и в том и в другом районе, в некоторых сельских поселениях фельдшерско-­акушерские пункты открываются один раз в неделю, а то и раз в две по причине отсутствия постоянных докторов. А в Ибресях к тому же такая картина наблюдается и в офисе врача общей практики.

«Мы строим ФАПы, открываем офисы, чтобы население могло получить медицинскую помощь своевременно и в шаговой доступности. Если в неделю раз там бывает врач, для чего тогда наши усилия?» – возмутился Глава республики и призвал к ответу главных врачей районов. Выслушав их объяснения, Михаил Игнатьев поручил им вместе с администрациями, депутатами разобраться в проблеме и в недельный срок доложить о принятых решениях, в том числе о мерах по уменьшению очередей к специалистам.

СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЕ СЕМЬИ – ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Ближе к вечеру Михаил Игнатьев встретился с лучшими семьями Ибресинского района. Как было сказано, на встречу с ним в местную школу собрались неравнодушные «ячейки общества», принимающие самое активное участие в жизни района. К примеру, Алексеевы (воспитывают двоих детей) – победители районного конкурса «Семья – 2016» (в номинации «Самая крепкая семья»). Ефремовы – одна из самых спортивных семей района, победители нынешних республиканских состязаний по лыжным гонкам.

Впрочем, лучшие семьи рассказывали не только о своих успехах, но и о том, что их волнует. Так, Кошелевых (воспитывают четырех дочерей) из деревни Липовка, тревожит судьба местной школы, где сегодня обучаются 46 девчонок и мальчишек. Они против того, чтобы школу закрыли: «Постепенно растет количество маленьких жителей нашей деревни. Если помогут со строительством дороги к нам, есть надежда, что и количество жителей увеличится».

Семью Евдокимовых (где оба супруга преподаватели, воспитывают троих сыновей, отличников учебы) волнует судьба чувашского языка. По их мнению, не терять интерес к родному языку помогло бы лучшее обеспечение литературой на чувашском: «Пособия и учебники выделяют штучно, только на сегодняшних учеников, а ведь завтра их будет больше». Уже упомянутые Ефремовы хотели бы развивать личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и поинтересовались, стоит ли им рассчитывать на льготный кредит. Сообщив, что государственная поддержка начинающих фермеров будет продолжена и правительство республики будет оказывать всяческое содействие таким семьям, Михаил Игнатьев подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, республика старается полностью выполнять взятые на себя социальные обязательства.