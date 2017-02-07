Попали в дело

ПОРАДЕЛА ЗА СЕСТРУ…

В Чебоксарах бывшая сотрудница банка подозревается в сборе сведений, составляющих банковскую тайну.

По версии следствия, в прошлом году она неоднократно собирала сведения о счетах бывшего мужа своей сестры, являющегося клиентом этого банка. Между тем по закону информация об операциях, о счете и вкладах клиентов и корреспондентов кредитных организаций может быть выдана только им самим, судам и ограниченному перечню других лиц.

В СУ СКР по Чувашии отмечают, что в прошлом году выслушала приговор бывшая сотрудница другого подразделения этого же банковского учреждения. Она признана виновной в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца. За это суд наказал ее штрафом.

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ИСКАЛ ЖЕНУ, НАШЕЛ СТАТЬЮ…

Житель Канашского района в поисках супруги стал фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, октябрьским вечером он поехал из Канаша в деревню Новое Урюмово. Там у подруги гостила супруга, которая попросила приехать за ней. По дороге муж напился и в поисках жены забрался в чужой дом, взломав дверь, где и проспал до утра. Но и дальнейшие поиски «родной половинки» толку не дали – он так и не нашел дом, в котором проживала ее подруга. Зато случайно встретил в деревне знакомого, с которым на машине уехал в Канаш. Пришлось его супруге добираться до дома самостоятельно. И все бы ничего, да по факту незаконного «проникновения в чужое жилище» возбудили уголовное дело. Следствие завершено, и вскоре 47-летний мужчина предстанет перед судом.

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ДЛЯ ДЕПУТАТА СУД НЕ УКАЗ?

За злостное неисполнение решений суда возбуждено три уголовных дела в отношении директора одной из коммерческих организаций в Ибресинском районе.

Арбитражный суд республики вынес три решения о взыскании с организации в пользу кредиторов свыше 700 тыс. рублей. Однако в прошлом году директор, знавшая о возбуждении исполнительного производства, открыла новые расчетные счета в банке, через которые проводила расходные операции. В итоге избежала удержания в пользу кредиторов 50 проц. денежных средств, поступавших на основной расчетный счет и в кассу предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

В СУ СКР отмечают, что директор является депутатом Собрания депутатов Ибресинского городского поселения.

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ВАНДАЛА ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

Июльской ночью прошлого года пьяный житель Канаша устроил на площади Ленина погром.

Вооружившись палкой, он нанес несколько ударов по установленной там скульптуре Ленина, повредив лицо вождя пролетариата.

Злоумышленник вину признал, однако причиненный администрации Канаша ущерб (свыше 30 тысяч рублей) не возместил. Суд приговорил вандала к 250 часам обязательных работ.