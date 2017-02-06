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Главное, Лента новостей, Хроника ЧП
Кадет попал «в зону поражения»

В Вурман-Сюктерской школе, что в селе Хыркасы Чебоксарского района, произошло ЧП.
Утром 29 января там проводились районные соревнования по военно-спортивному многоборью кадетских классов, в том числе стрельба по мишеням из пневматической винтовки «МР 512».
Перед этим была организована пристрелка участников соревнований, во время которой 11-летний ученик одной из школ «проник в зону поражения». В этот момент другая школьница, не заметив его, выстрелила из пневматической винтовки и попала мальчику в спину.
Юного кадета незамедлительно госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребенка стабильное.
Обстоятельства произошедшего устанавливает следственный отдел по городу Новочебоксарску СУ СКР по Чувашии. Чтобы выяснить тяжесть вреда, причиненного здоровью мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.
После представления следователем информации в управление образования администрации Чебоксарского района директор школы, его заместитель и двое преподавателей привлечены к дисциплинарной ответственности – получили выговоры. А окончательное процессуальное решение по факту происшествия будет принято после завершения доследственной проверки.

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Метки: Главное, Лента новостей, Хроника ЧП, .

06.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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