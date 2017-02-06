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В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»

11 февраля в 12:00 будет дан старт ХХХIV Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017». О готовности принять участие в зимнем спортивном празднике заявили 74 региона страны – Чувашия в их числе. 

«Лыжня России-2017» проводится в Чувашии с 2005 года. Как и в предыдущие годы, лыжные гонки запланированы во всех городах и районах республики. В них ожидается участие порядка 60 тысяч любителей лыжного спорта.

Второй год подряд центральный старт пройдет на базе Чебоксарского аэропорта (конечная троллейбусов №2, №9, №15). Здесь на лыжи планируют встать свыше 13 тысяч чебоксарцев и гостей столицы. С середины января идёт подготовка лыжной трассы и стартового городка. Одним из новшеств массовой гонки станет в этом году профессиональная нарезка лыжни ратраком. Ширина стартового городка составляет порядка 100 метров. Здесь же будут установлены палатки для обогрева, торговые точки, сцена. Всего в Чебоксарском этапе «Лыжни России» ожидается участие более 13 тысяч лыжников. Для удобства спортсменов и зрителей администрацией города планируется увеличить в этот день количество рейсов на троллейбусе и маршрутных такси в данном направлении.

Регистрация участников будет осуществляться с 7 по 10 февраля на стадионе «Энергия» (с 10:00 до 16:00), 11 февраля – на месте проведения (с 8:00 до 11:00).

В «Лыжне России» могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта и активного образа жизни. Участникам массового старта предстоит преодолеть дистанцию в 3 км. Также предусмотрены VIP-забег и забеги профессиональных спортсменов на дистанции 5 и 10 км. Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются дипломами и медалями Минспорта России. Специальными призами организаторы также отметят самых юных и опытных участников лыжных гонок.

Добавим, в этом году мероприятие приурочено празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта, который появился в нашей стране в 2015 году, и посвящён годовщине зимней Олимпиады «Сочи-2014».

Программа «Лыжни России-2016» г.Чебоксары:

11:45-12:00 – Торжественное открытие;

12:00 – VIP-забег;

12:10 – общий старт;

12:30 – старт на дистанции 5 км и 10 км;

13:30-14:30 – награждение;

14:30-15:00 – церемония закрытия

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

06.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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