Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие

На совещании в режиме видеоконференции с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашии под председательством руководителя региона Михаила Игнатьева был обсуждён ряд проблемных вопросов, озвученных в средствах массовой информации.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала статью на основе данных анализа, проведенного частной компанией. В опубликованной статье Чувашия попала в разряд регионов, которые названы самыми расточительными при государственных закупках в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения республики Алла Самойлова рассказала, что Минздрав Чувашии обратился к данной компании с просьбой разъяснить, как именно был проведен анализ. «Когда мы стали выяснять, какие контракты учитывались, то вышли на список из 596 даже не контрактов, а заявок, размещенных на официальном сайте госзакупок. Информация, которая взята с официальных сайтов, анализировалась выборочно. При этом авторы рейтинга сравнивают несравнимые вещи: например, контракт на закупку расходного материала для операций и контракт на ремонтные работы», — заметила Алла Самойлова.

Отметим, по данным Минздрава республики, сумма проведённых госзакупок в сфере здравоохранения Чувашии по итогам 2016 года составила 4 млрд 885 млн рублей. Бюджетная эффективность от проведённых торгов составила более 600 миллионов рублей.

Глава Чувашии поручил Минздраву по завершении всех проверочных мероприятий, в случае, если указанная в рейтинге информация не соответствует действительности, отправить официальное письмо в адрес авторов рейтинга с просьбой дать опровержение.

24 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев на Общественном телевидении России стал гостем программы «Отражение», которая прошла в прямом эфире. Журналистом был задан вопрос по взиманию денежных средств с граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья на территории Яльчикского района. Как показала проверка, речь идёт о ситуации 2006-2008 годов. В то время федеральным законодательством был предусмотрен порядок получения субсидии для приобретения жилья при условии возмещения части затрат самим гражданином. Однако с 2008 года были изменены условия программы и внесение собственных средств для переселенцев не требовалось. Как отметил глава администрации Яльчикского района Николай Миллин, в 2008 году был выявлен случай, когда глава поселения незаконно переложил на собственников аварийного жилья затраты на переселение в новый дом. По решению суда все деньги пострадавшим были возвращены.

Отдельной темой обсуждения стала ситуация в Вурнарском районе. В ходе проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой, выявлено нецелевое расходование бюджетных средств. Так, администрацией Вурнарского района для предоставления многодетной семье был приобретён дом, не отвечающий требованиям жилого помещения, предусмотренным в муниципальном контракте.

«У них пять детей, а вы решили поиздеваться над многодетной семьей? — обратился Глава Чувашии к руководителю администрации Вурнарского района. — Они воспитывают детей и ещё, по-вашему, должны стройкой заниматься? Многодетным семьям нужно всячески помогать, а не создавать дополнительные проблемы! Такая ситуация не должна повториться», — потребовал Михаил Игнатьев.

Напомним, согласно указу Главы республики 2017 год в Чувашии проходит под знаком Года Матери и Отца. На днях в рамках визита в Ибресинский район руководитель региона встретился с многодетными семьями, принимающими активное участие в общественной жизни района. Все заданные на встрече вопросы Михаил Игнатьев взял под личный контроль.

Деятельность Министерства транспорта Чувашской Республики по освоению средств Дорожного фонда также сегодня была в центре внимания.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании Государственному Совету Чувашской Республики развитие дорожной инфраструктуры обозначил как приоритетную задачу.

В 2016 году на выполнение дорожных работ на региональной, межмуниципальной и местной сети автомобильных дорог направлен беспрецедентный объём средств – 3 млрд 645 млн рублей. В 2017 году объём Дорожного фонда Чувашской Республики составит не менее 5 млрд рублей.

«К сожалению, вынужден констатировать: динамика развития отрасли дорожного хозяйства в республике оставляет желать лучшего. Раньше ведомства и муниципалитеты жаловались на нехватку денег. Сегодня деньги есть, но их своевременно не могут освоить. Это недопустимая ситуация!», — было отмечено Михаилом Игнатьевым.

Основным исполнителем государственного заказа по ремонту и строительству дорог в Чувашии является казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии. Обязанности директора казенного учреждения выполняет Евгений Барсуков, экс-руководитель ныне упраздненного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

В преддверии проведения конкурса на назначение директора «Чувашупрдор» по поручению Главы проводится проверка эффективности работы казенного учреждения за период работы Евгения Барсукова. В ходе проверки выявлено, что на ключевые должности КУ «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии назначены бывшие сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, которые не имеют никакого опыта работы в дорожной отрасли.

Михаил Игнатьев обратил внимание министра транспорта и дорожного хозяйства Михаила Резникова: «В «Чувашупрдор» должна работать эффективная команда профессионалов».

Глава Чувашии потребовал довести проверочные мероприятия до логического завершения и заявил, что по их итогам будут приняты решения о соответствии занимаемым должностям руководителя Минтранса Чувашии Михаила Резникова и и.о. директора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Евгения Барсукова.

Критике руководителя региона подверглась также неэффективная разъяснительная работа руководителя Госслужбы по тарифам Марины Кадиловой и руководителя Госжилинспекции Виктора Кочеткова об изменениях, происходящих с тарифами на ЖКУ.

На совещании также были рассмотрены вопросы подготовки к региональному этапу Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017». Отметим, одновременные старты состоятся 11 февраля во всех городах и районах республики, ожидается участие около 60 тысяч спортсменов и любителей лыжных гонок.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики