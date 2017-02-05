Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс

Об этом на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое провёл сегодня Глава Чувашии Михаил Игнатьев, рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Напомним, начиная с этого года изменились формы государственной поддержки: 54 направления были объединены в 7.

Как доложил Сергей Артамонов, Чувашской Республике в 2017 году предусмотрены федеральные средства для выплаты «единой субсидии» в объёме 727,91 млн рублей. Это на 31% больше суммарного объёма федеральных субсидий 2016 г., объединённых в «единую субсидию» (556,0 млн рублей). К примеру, в среднем в Приволжском федеральном округе объём «единой субсидии» по сравнению с прошлым годом упал на 11%.

«В рамках «единой субсидии» мы получаем больше всех среди регионов ПФО средств на 1 га пашни – 923,28 рубля. В рамках поддержки растениеводства, молочного скотоводства мы также находимся в числе трех лидирующих регионов. К примеру, по линии растениеводства на 1 га пашни для Чувашии предусмотрены 148,83 рубля. Это третий показатель в ПФО», – отметил министр.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики