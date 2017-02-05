В районах Чувашии рекультивируют старые свалки

4 февраля Глава Чувашии провёл совещание в режиме видеоконференции с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашии.

Михаил Игнатьев напомнил, что начал свои поездки по районам и встречи с местными депутатами, активом муниципалитета, работниками администраций. Накануне он побывал в Аликовском и Ибресинском районах.

Предваряя обсуждение вопросов повестки дня, руководитель региона обратил внимание, что начаты выезды в муниципалитеты для подведения итогов работы в 2016 году и определения приоритетных задач. На этой неделе совещания проведены в Аликовском и Ибресинском районах.

Михаил Игнатьев обратил внимание глав администраций районов на то, что в докладах особое внимание необходимо уделить перспективным проектам. «Вы должны были сделать выводы и принять меры для исправления ошибок, дальнейшего развития удачных проектов. Жители районов хотят слышать о том, что будет сделано, и о том, как ожидаемые перемены скажутся на их жизни», — отметил Глава республики.

На видеосовещании был рассмотрен вопрос о разработке проектов по рекультивации объектов накопленного ущерба муниципальными образованиями. С докладом на эту тему выступил министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Коршунов.

Он сообщил, что в настоящее время рекультивации требуют 9 объектов размещения отходов в г. Канаш, Аликовском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Порецком, Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском и Яльчикском районах. «Данные объекты размещения отходов образованы в 60-70-х годах прошлого века, не отвечают экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов. Их ликвидация может быть включена в паспорт приоритетного проекта «Чистая страна»», — сказал Александр Коршунов. Для этого муниципалитеты должны разработать проекты рекультивации свалок. Главы районов заверили, что работа в данном направлении будет выполнена в установленный срок — до 1 июня 2017 года.

На совещании был также рассмотрен вопрос о реализации IV этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013–2017 годы.

Как отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов, в рамках IV этапа будут переселены 3495 человек или 1270 семей. «На сегодняшний день 102 человека из них уже переселены. Из-за некачественной проектной работы есть отставание ряда муниципалитетов от графика. Особенно остро этот вопрос стоит в городах Шумерля, Чебоксары, Шумерлинском районе», — констатировал министр.

Глава республики обратил внимание, что никаких сложностей с финансированием программы нет. «Обозначенные проблемы – результат недоработки команд администраций в муниципалитетах. Необходимо принять все меры для того, чтобы 1 сентября программа в Чувашской Республике была полностью выполнена», — потребовал Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики