ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
11:23 05.02.2017
 1
Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс
11:18 05.02.2017
В районах Чувашии рекультивируют старые свалки
17:15 04.02.2017
В Новочебоксарске стартовали Всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей»
11:39 03.02.2017
Глава Чувашии подписал указ о праздновании 100-летия газеты «Советская Чувашия»
17:44 02.02.2017
В Чувашии готовятся к крупным спортивно-массовым мероприятиям
16:22 02.02.2017
Библиотекари города Чебоксары — победители Всероссийского конкурса
14:02 02.02.2017
В Чебоксарах состоялся премьерный показ новой киноленты чувашского режиссёра «Лесом»
13:22 02.02.2017
Чувашия получит более 8 млн рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт для пожилых граждан
11:25 02.02.2017
«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
В районах Чувашии рекультивируют старые свалки

4 февраля Глава Чувашии провёл совещание в режиме видеоконференции с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашии.

Михаил Игнатьев напомнил, что начал свои поездки по районам и встречи с местными депутатами, активом муниципалитета, работниками администраций. Накануне он побывал в Аликовском и Ибресинском районах.

Предваряя обсуждение вопросов повестки дня, руководитель региона обратил внимание, что начаты выезды в муниципалитеты для подведения итогов работы в 2016 году и определения приоритетных задач. На этой неделе совещания проведены в Аликовском и Ибресинском районах.

Михаил Игнатьев обратил внимание глав администраций районов на то, что в докладах особое внимание необходимо уделить перспективным проектам. «Вы должны были сделать выводы и принять меры для исправления ошибок, дальнейшего развития удачных проектов. Жители районов хотят слышать о том, что будет сделано, и о том, как ожидаемые перемены скажутся на их жизни», — отметил Глава республики.

На видеосовещании был рассмотрен вопрос о разработке проектов по рекультивации объектов накопленного ущерба муниципальными образованиями. С докладом на эту тему выступил министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Коршунов.

Он сообщил, что в настоящее время рекультивации требуют 9 объектов размещения отходов в г. Канаш, Аликовском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Порецком, Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском и Яльчикском районах. «Данные  объекты размещения отходов образованы в 60-70-х годах прошлого века, не отвечают экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов. Их ликвидация может быть включена в паспорт приоритетного проекта «Чистая страна»», — сказал Александр Коршунов. Для этого муниципалитеты должны разработать проекты рекультивации свалок. Главы районов заверили, что работа в данном направлении будет выполнена в установленный срок — до 1 июня 2017 года.

На совещании был также рассмотрен вопрос о реализации IV этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013–2017 годы.

Как отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов, в рамках IV этапа будут переселены 3495 человек или 1270 семей. «На сегодняшний день 102 человека из них уже переселены. Из-за некачественной проектной работы есть отставание ряда муниципалитетов от графика. Особенно остро этот вопрос стоит в городах Шумерля, Чебоксары, Шумерлинском районе», — констатировал министр.

Глава республики обратил внимание, что никаких сложностей с финансированием программы нет. «Обозначенные проблемы – результат недоработки команд администраций в муниципалитетах. Необходимо принять все меры для того, чтобы 1 сентября программа в Чувашской Республике была полностью выполнена», — потребовал Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

05.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 4,849 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев