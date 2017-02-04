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В Новочебоксарске стартовали Всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей»

4 февраля на новочебоксарском стадионе имени А.Г. Николаева дан старт традиционным массовым соревнованиям «Лёд надежды нашей», в которых приняли участие жители Новочебоксарска, а также представители гг. Чебоксары, Канаш, Урмарского, Моргаушского, Канашского и других районов республики. Всего – более 230 человек.

На церемонии открытия с праздником здоровья и спорта участников соревнований поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Игорь Головин, управляющий делами администрации города Новочебоксарска Андрей Макаров, депутаты Новочебоксарского городского Собрания депутатов Андрей Семенов и Андрей Кислицын.

Напомним, соревнования открыты для всех желающих. Победителей и призёров определят в шести возрастных группах. На старт выходят дети, подростки и взрослые на различных коньках, ведь цель соревнований – не только поиск юных спортивных талантов, но и привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Так, например, для тех, у кого нет собственного спортинвентаря, работает прокат коньков.

Организаторы отмечают, ежегодное проведение турнира (в Чувашии  «Лед надежды нашей» проходит с 2009 года) повышает интерес детской и юношеской аудитории к конькобежному спорту. Многие знаменитые российские конькобежцы начинали именно с подобных соревнований, побеждая и получая путёвку в большой спорт.

Источник: г. Новочебоксарск Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

04.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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