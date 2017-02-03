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Глава Чувашии подписал указ о праздновании 100-летия газеты «Советская Чувашия»

Учитывая общественную значимость газеты «Советская Чувашия» и ее большой вклад в освещение социально-экономической, культурной жизни Чувашской Республики, в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием газеты постановляю:
1. Провести в 2017 году праздничные мероприятия, посвященные 100-летию газеты «Советская Чувашия» (далее – праздничные мероприятия).
2. Кабинету Министров Чувашской Республики:
образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2017 году 100-летия газеты «Советская Чувашия»;
разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2017 году 100-летия газеты «Советская Чувашия».
3. Рекомендовать:
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий;
средствам массовой информации систематически освещать праздничные мероприятия.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

03.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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